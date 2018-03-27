Ahmet Hakan: FETÖ bittiyse OHAL neden devam ediyor?

MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli…
Şöyle diyor:
“Askeri kurumlardaki FETÖ tehlikesi ortadan kalktı.”
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Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin…
Şöyle diyor:
“FETÖ ile mücadele, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde nihayete ermiştir.”
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Başbakan Binali Yıldırım…
Diyor ki…
“Bu karanlık zihniyet, bugün yargı camiamızdan tamamen temizlendi.”
© REUTERS/ Denis Balibouse
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Yani durum şu:
En yetkili ağızlar, FETÖ’nün…
— Askeriyeden…
— Eğitimden…
— Yargıdan…
Tamamen temizlendiğini ilan ediyorlar.
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Bu durumda sormak gerekir:
OHAL niye devam ediyor?
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