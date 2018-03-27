Ahmet Hakan: FETÖ bittiyse OHAL neden devam ediyor?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Milli Savunma ve Milli Eğitim bakanlıkları ile Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapılan FETÖ ile mücadelenin tamamlandığına yönelik açıklamaları hatırlatarak olağanüstü halin (OHAL) devam etme gerekçesini sordu.