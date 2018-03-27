Bahçeli'den AB mesajı: Evli evine, köylü köyüne gider

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Varna'da katıldığı zirve sonrası Avrupa Birliği'ne (AB) sert tepki gösterdi. Türkiye'nin AB'ye mecbur, muhtaç, mahkum olmadığını söyleyen Bahçeli, "Ya onurlu, eşit ve saygın bir üyeliğin yolu açılır ya da evli evine, köylü köyüne gider. Bitecekse biter, dünyanın sonu değildir" dedi.