Sadece İstanbul'da en az 1600 Çiftlik Bank mağduru yeniden dolandırıldı

Tüketici Örgütleri Federasyonu Genel Başkanı Fuat Engin, sadece İstanbul'da 1637 Çiftlik Bank mağdurunun 'Paranızı geri alacağız' diyen kişiler tarafından tekrar dolandırıldığını söyledi. Engin, "Aldatılmak bu kadar kolay olmamalı" dedi.

Tüketici Örgütleri Federasyonu Genel Başkanı Fuat Engin, Çiftlik Bank'a ilişkin değerlendirmelerde bulunurken dolandırıcıların sınır tanımadığını mağdurları da hedef aldığını vurguladı ve şunları söyledi:

"Binlerce tüketici Çiftlik Bank ile dolandırılırken 'Bu dolandırıcılığa çözüm üretiyoruz, paranızı kurtaracağız' diye yeni dolandırıcılar piyasaya çıktı. Sadece İstanbul'da bize gelen başvurulara göre bin 637 kişi bu yolla yeniden dolandırıldı. Çiftlik Bank'a yatırılan paraların geri alınacağı vaadiyle mağdurlardan beş yüz lira, bin lira ücret alanların olduğuna yönelik şikayetler, başvurular aldık. Aldatılmak bu kadar kolay olmamalı."

'BEDAVA PEYNİR FARE KAPANINDA OLUR'

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da saadet zincirleri hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

© AA/ İbrahim Yozoğlu Çiftlik Bank Temmuz 2016'dan bu yana 1 milyarın üzerinde para toplamış

"Bedava peynir fare kapanında olur. Günümüz şartlarında çok yüksek getiriler vadeden Çiftlik Bank benzeri sitelerle ilgili yapılan yorumlarda çok fazla övgü varsa bu bir tuzaktır, dikkat etmek gerekiyor. Kütahya'dan dolandırılan bir vatandaş, bize başvurdu ve biz de savcılığa gitmesini söyledik. Savcılık konuyla ilgili takipsizlik kararı verdi. Vatandaşımız tüketici mahkemesi ve hakem heyetine de başvuramaz. Çünkü orada tüketici olarak bulunmuyor, ticaret amaçlı bulunduğundan Tüketici Kanunu koruması altında yer almıyorlar."

'ÇİFTLİK BANK BENZERİ BİRÇOK SİSTEM VAR'

Ağaoğlu, internet ortamında ticaret yapıp mersis numarasını bulundurmayan firmalara karşı dikkatli olunmasını isteyerek, "Tüketicilerimiz firmayı sorgulamakla kalmasın Gümrük ve Ticaret Bakanlığına da bu konuda şikayette bulunsun. Piyasada faaliyet gösteren Çiftlik Bank ve benzeri birçok sistem var. Sanal kumar siteleri var, hepsi kanunsuz. Aranacak en önemli şey mersis numarasıdır. Mersis numarası o şirketin nüfus kağıdıdır" dedi.

© AA/ Murat Kaynak Çiftlik Bank mağdurları arasında milletvekilleri de var

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal da Çiftlik Bank ile ilgili çok fazla şikayet aldıklarını ifade etti. Vatandaşların sanal ortamda para yatırırken dikkatli ve bilinçli olması gerektiğini belirten Koçal, "Çiftlik Bank ile ilgili yapılan reklamların denetimden geçmemesi üzücüdür. Bu tür dolandırıcılıklara çanak tutacak eylemlerin denetlenmesi ve dolandırıcılığa meydan verilmemesi gerekiyor. Bu tür mağduriyetlerin önüne geçilmesi için acilen bir yasal düzenlemenin yapılması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.