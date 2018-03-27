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    Sütbank kurucusu Ahmet Dikici

    Sütbank: Dolandırıcı değiliz, herkesin hakkını ödeyeceğiz

    © Fotoğraf: DHA
    Türkiye
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    Konya'da 533 büyükbaş hayvanın telef olduğu, artık ödeme yapılmayacağı yönünde Sütbank sistemi üyelerine mesaj gönderen DKC Hayvancılık firmasının sahibi Ahmet Dikici'den açıklama geldi. Dikici, "Biz dolandırıcı asla değiliz. Herkesin hakkını kesinlikle ödeyeceğiz" dedi.

    İnek
    © REUTERS/ Mathieu Belanger
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    Konya Karapınar’da, yem ve hayvancılık üzerinde faaliyet gösteren DKC Hayvancılık adlı şirket tarafından 2015 yılında Sütbank adlı sistem oluşturuldu.

    Sisteme katılmak isteyen üyeler, damızlık hayvan alımı için para yatırıp, yatırdıkları miktar oranından pay sahibi olarak, yılın 10 ayındaki süt satışından kar payı almaya başladı. Ancak DKC Hayvancılık tarafından geçen günlerde üyelerine 533 büyükbaş hayvanın öldüğü ve süt üretiminin durduğu yönünde mesaj geldi. Bunun üzerine bazı üyeler dolandırıldıklarını ileri sürerek şirket sahibi Ahmet Dikici hakkında suç duyurusunda bulundu. Karapınar Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

    Sütbank tesisleri
    © Fotoğraf: DHA
    Sütbank tesisleri

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    © Fotoğraf: ciftlikbank.com
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    Sütbank sistemini 570 büyükbaş hayvanla 2015 yılında başlattıklarını ifade eden Dikici, şöyle konuştu:

    ”2015 yılı Ekim ayında 570 inekle Sütbank işletmemizi hizmete sunduk. Ancak 2016 yılı başlarında değişik hastalık sahibi olan ve süt verimi olmayan hayvanların 533’ü kesime gitti. İşletmemiz bu ticaretten ilk adımda zarar etti ancak diğer şirketlerimizin gelirinden, ortaklarımıza süt paralarını ödeyerek onları bu zarardan korumaya çalıştık. 2016 yılında 10 ay hiç inek olmadığı halde, ortaklarımızın süt paralarını ödedik. Bu süreç içerisinde çiftliğimize, çardaklarımıza bakım ve dezenfekte yaparak, yeni gelecek inekler için daha modern bir ortam oluşturduk. 2016 yılında Almanya’dan süt inek ithalatı kapsamında 500 inek talebinde bulunduk. 2017 yılında Almanya’dan sadece 200 süt ineği getirebildik. Gelen ineklerin 100 kadarı randıman eksikliği ve değişik hastalıklardan dolayı kesime gitti. Elimizde kalan 100 inekle çiftliğimiz ayakta durmaya çalışıyor.”

    Sütbank tesisleri
    © Fotoğraf: DHA
    Sütbank tesisleri

    'HERKES MÜSTERİH OLSUN, BİRAZ ZAMAN İSTİYORUM'

    Sütbank sisteminde 500 üyenin olduğunu belirten Ahmet Dikici, ”Elimizde olmayan sebeplerden dolayı ortaklarımıza karşı ekonomik açıdan zor bir sürece girdik. Yaklaşık 500 kadar katılımcımıza, süt paralarını bir müddet ödeyemeyeceğimizi belirten toplu mesaj attık. Şirkete verdikleri sermayelerini kısa sürede iade edeceğimizi, süt üretiminin durduğunu anlattık. Ortaklarımızın çoğu konuya müspet yaklaşırken, bazıları muhalif kaldı. Her şeye rağmen, borçlarımızı son kuruşuna kadar kısa sürede ödeyeceğimizin sözünü veriyorum. Herkes müsterih olsun. Sadece biraz zaman tanınmasını istiyorum” dedi.

    İnek
    © AA/
    Sütbank: 553 inek öldü, ödeme yapamayacağız
    'HERKESİN HAKKINI ÖDEYECEĞİZ'

    40 yıldır esnaflık yaptığını belirten Dikici, sözlerini şöyle noktaladı:

    ”Karapınar’da çarşıda yıllardır esnaflık yapıyoruz. Sütbank işletmesinde istediğimiz başarıyı yakalayamadık. Şirketimize kar ortağı giren ortaklarımıza karşı mahcup olduk. Biz dolandırıcı asla değiliz. Herkesin hakkını kesinlikle ödeyeceğiz. Bizden alacağı olan üyelerimizin 3’te 1’ini müşteri çeki ve senediyle, 3’te 1’ini ise kendi çek ve senetlerimizle ayrıca yem fabrikamızdan yem satışı yoluyla ödeme planına aldık. Alacaklılarımızın 3’te 2’si paralarını tahsil etti. Kalan 3’te 1 alacaklılarımızın da paralarını da kısa sürede ödeyeceğimizin bilinmesini isteriz.”

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    Etiketler:
    DKC Hayvancılık, Sütbank, Ahmet Dikici, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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