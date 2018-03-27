Canikli'den S-400 açıklaması: F-35'leri etkilemez, o iş bitti

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımının ABD ile F-35 alışverişini etkilemeyeceğini belirtti. Bakan, Rusya ile yapılan S-400 anlaşmasının da kesin olduğunu "O iş bitti" ifadesiyle dile getirirken "S-400’ler ilgili de sıkıntı yok hatta takvimden önce alınabilir" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Washington'da yaptığı temasların sonrasında verdiği bir söyleşide "S-400’leri alırsanız biz de Kongre’den karar çıkartır, size F-35’i satmayız, gibi bir havadalar" ifadesini kullandı. Bozkır, bunun bir 'aba altından sopa gösterme' olduğunu da belirtti.

Bu ifadeler üzerine bir açıklama yapan Canikli, Volkan'ın ifadelerindeki gibi olayın yaşanmadığını ifade ederken "Sıkıntı yok, F-35 alımını etkilemez. S-400’ler ilgili de sıkıntı yok hatta takvimden önce alınabilir" dedi.

'S-400 ANLAŞMASI YAPILDI, BİTTİ O İŞ'

Bozkır'ın yaptığı "Patriotlar devreye girerse S-400 anlaşmasından dönebiliriz" açıklaması da soruldu. Canikli, şunları söyledi:

"Anlaşma yapıldı, her şey yapıldı. O iş bitti. Her şeyden önce bir ticari faaliyet, anlaşmalar yapılmış, biz üzerimize düşen yükümlülüklerin tamamını yerine getirmişiz."