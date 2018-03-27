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    Başbakan Binali Yıldırım

    Yıldırım: Akkuyu'nun temeli Putin ve Erdoğan'ın katılımıyla önümüzdeki hafta atılacak

    © AA/ Özge Elif Kızıl
    Türkiye
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    Başbakan Binali Yıldırım, Akkuyu Nükleer Santrali temelinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gelecek hafta atılacağını açıkladı.

    TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

    • Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker
      © REUTERS/ Stoyan Nenov
      Türkiye-AB zirvesinde 'somut anlaşma' yok, karşılıklı yumuşama mesajları var
      AK Parti teşkilatında metal yorgunluğu filan yok, dimdik ayakta, heyecan dorukta. Dün de sayın Cumhurbaşkanımız, AB Komisyonu Başkanı, AB Konseyi Başkanı ve birliğin dönem başkanı Bulgaristan Başbakanı ile bir toplantıda bir araya geldi. Bu toplantıda gündemdeki bütün konular enine boyuna ele alındı. AB tam üyelik müzakerelerine başladığımız 2005'ten bu yana yaşanan tıkanıklıklar, krizler, yerine getirilmeyen sözler Varna'da bir kez daha masaya kondu. Türkiye'nin AB karnesi tüm taahhütlerin yerine getirildiği, sadece AB tarafından kaynaklanan sıkıntılar ve siyasi engellemelerle beklemeye alınan hususlardan oluşuyor. AB'nin karnesi en başından beri ciddi kırıklarla doludur. Yunanistan'la eş zamanlı olarak başlayan tam üyelik serüvenimiz bir süre sonra bilinçli olarak ayrıştırılmıştı. 1996 yılında Gümrük Birliği süreci başladı. Türkiye ekonomisinin küresel rekabet gücünün gelişmesine önemli sayılabilecek katkı sağlayan Gümrük Birliği'nden esasen AB ülkeleri bizden daha az fayda görmemiştir. 

    'FASILLAR BLOKE EDİLDİĞİ İÇİN GÖRÜŞMELER ANLAMLI DEĞİL'

    • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
      © AA/
      Bahçeli'den AB mesajı: Evli evine, köylü köyüne gider
      AB meselesine çok önem verdik ve tam üyelik müzakerelerinin bir an önce başlaması için adımları süratle attık. Sayın Cumhurbaşkanımız daha Başbakan değilken bütün Avrupa başkentlerini dolaşarak bütün samimi düşüncelerimizi onlarla paylaştı.  AB örneği görüşmeyen bir takım uygulamalarla ülkemizin tam üyeliğini tekrar bir belirsizlik sürecine sokmuşlardır. Kıbrıs Rum Kesimi'nin birliğe tek taraflı kabulü ile başlayan, önümüze o kadar çok engeller çıkmıştır ki konu artık üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek noktasına kadar gelmiştir. Müzakereye açılan bazı fasıllar olsa da kritik fasıllar bloke edildiği için bu görüşmelerin de fazla bir anlamı olmamıştır. 35 fasıldan 16'sı açılabilmiş, 1 tanesi kapanırken diğerleri beklemeye alınmış, 14 fasıl hala bloke halinde. 

    'BEKLENEN İLERLEME SAĞLANAMADI'

    • AB Konseyi Başkanı Donald Tusk / Türkiye
      © REUTERS/ Olivier Hoslet
      Tusk: Bulgaristan’daki AB-Türkiye zirvesinin amacı diyalogu yeniden kurmak
      Taahhütlerini yerine getirmemize rağmen, bir günde 7 bin mülteci geçişini 50'ye indirmemize rağmen AB sözünü tutmamış ve bugünlere gelmiştir. Ülkemizdeki Suriyeliler için taahhüt edilen 3+3 milyar avroluk desteğin kullanılmasında da birçok bürokratik engellemeler nedeniyle beklenen ilerleme sağlanamamıştır. Demokrasinin, özgürlüklerin, insan haklarının müdafisi olduğunu iddia eden AB, yasak savma kabilinden cılız açıklamalar dışında Türkiye'ye ciddi bir destek vermemiştir. Türkiye, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından denetim sürecine sokularak 2004 öncesi duruma getirilmiştir. 

    'GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİNİ ANLAMSIZ ŞEKİLDE BEKLEMEYE ALDILAR'

    • Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
      © AA/ Dursun Aydemir
      Şimşek'ten Gümrük Birliği tepkisi: Almanya kendi ayağına sıkıyor
      Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çalışması da anlamsız şekilde beklemeye alınmıştır. Öyle bir iklimde Varna'da bir toplantı gerçekleştirildi. Biz herkese olduğu gibi AB'ye karşı da hep açık ve dürüst davrandık. Varna'da da aynısını yaptık. Tüm gerçekleri Cumhurbaşkanımız muhatapların yüzüne söyledi. Bütün bunlara rağmen AB'nin ülkemize yönelik yaklaşımının hakkaniyetli bir zemine oturacağına dair işaret göremedik. 

    '17 NİSAN'DAKİ RAPORDA TÜRKİYE'NİN YARARINA FAZLA BİR ŞEY OLMAYACAK'

    • Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
      © AA/ Arşiv
      Türkiye'den 'OHAL kaldırılsın' diyen BM'ye teröre destek suçlaması
      Avrupa Komisyonu 17 Nisan'da Türkiye İlerleme Raporu'nu yayınlayacak, herhalde Türkiye yararına fazla bir şey olmayacağını tahmin etmek bir sır değil. OHAL'den Afrin operasyonuna kadar terör örgütlerine mücadelede kullandığımız yöntemlerine eleştireceklerinden tereddüt yok.

    'TÜRKİYE, YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRDİ'

    • Türkiye bütün yükümlülüklerini yerine getirmiştir ve arkasındadır. Burada sorulması gereken soru, AB'nin Türkiye konusundaki kararı nedir? Avrupa genişleme vizyonu ile yoluna devam mı edecek, yoksa kendi içine kapanarak bir yol mu yürüyecek? Başları sıkıştığında ülkemize koşan, tekerleri düze çıkınca yan çizen ülkeler topluluğu kimseye yarar vermez. 

    'İŞGALLE SUÇLAYANLAR KENDİLERİNİ UNUTMUŞ'

    • Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron AB
      © REUTERS/ Ludovic Marin
      Macron'dan Afrin değerlendirmesi: Egemen bir ülkedeki işgali asla desteklemeyeceğiz
      İşgal gibi söylemlerle suçlayan ülkeler kendi tarihlerini unutmuş gözüküyorlar. Biz, tek bir masumun burnu kanamasın diye, kılı kırk yararak ilerlerken terör örgütünün evlerden hastanelere, oyuncaklardan kutsal kitaplara kadar her şeyi bombalarla, tuzaklarla tuzakladığını görmeyenlere artık söyleyecek söz bulamıyoruz. Milyonlarca insana yıllar boyu ev sahipliği yapan Türkiye'yi takdir etmek yerine operasyonları eleştirmek asla iyi niyetle bağdaşmıyor. Fırat Kalkanı bölgesine dönen mülteci sayısı 160 bini buldu.  
    • Perşembe günü 2017 Türkiye'nin büyüme oranı açıklanacak. 7-7.5 seviyesinde bir oranla gerçekleşecek bu bir rekordur. 
    • Önümüzdeki hafta da Akkuyu Santrali'nin temel atması, Cumhurbaşkanımız ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılımı ile gerçekleşecek. 
    • Turizmde de iyi bir sezona yaklaşıyoruz. Ülkemiz aleyhinde yapılan olumsuz havaya rağmen rezervasyonlar yüksek seyrediyor. Tahminler bu yıl 38 milyon misafiri Türkiye'de ağırlamış olacağız. Bu da 2015 öncesi noktaya geldiğimizi gösteriyor. 

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    Etiketler:
    Avrupa Birliği (AB), Avrupa Konseyi, AK Parti, Binali Yıldırım, Türkiye
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