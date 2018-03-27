'Yanlışlıkla' Türkiye'ye geçen Yunan askerlerin tahliye talebi reddedildi

Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan 2 Yunan askerinin tahliye talepleri bir kez daha reddedildi.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı 'Hudut kartalları' adlı sınır birliği ekiplerinin devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında 1 Mart'ta yakalandıktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis'in tutukluluk hali, 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce değerlendirildi.

© AA/ Hakan Mehmet Şahin Edirne'de sınırı geçen Yunan askerlerin üzerinden askeri kroki çıktı

Yunan ordusu askerlerinin avukatları Hakan Yalçıntuğ ve Selin Özel, duruşmada askerlerin tahliyesini talep etti.

Duruşma sonunda hakimlik, şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu, şüphelilerin Türkiye'de bir adreslerinin bulunmaması nedeniyle serbest bırakıldıklarında kaçma şüphesine ilişkin kanaat oluştuğu, şüphelilerin üzerine atılı eylemin asker kişilerce işlenmiş olması, işleniş şekli, suçun kanunda öngörülen cezasının 5 yıl oluşu dikkate alındığında, tutuklama tedbirinin ölçülülük sınırları içerisinde kaldığı ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklu askerlerin bu hallerinin devamına karar verdi.

Casuslukla suçlanan askerler sınırı yanlışlıkla geçtiklerini savunurken, iki askerin üzerinden çıkan harici bellekte askeri krokilerin olduğu belirtilmişti.