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    Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla

    Sarraf için ABD'ye nota veren Türkiye, Atilla'ya 'dokunulmazlık' talep etmedi

    © AP Photo/ Elizabeth Williams
    Türkiye
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    Rıza Sarraf için iki kez ABD'ye nota veren Türkiye'nin, eski Halkbank Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla'ya 'devlet görevlisi' olması dolayısıyla dokunulmazlık sağlanması için talepte bulunmadığı belirtildi. New York'ta Sarraf davası olarak başlayıp Atilla'nın yargılanmasına dönüşen davada karar 11 Nisan'da karar verilecek.

    Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, Atilla'nın avukatları mahkemeye sundukları dilekçede, Türkiye'nin New York'taki Başkonsolosluğu'na başvurarak, bir kamu bankası olan Halkbank'ta görevli olan Atilla'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet memuru olarak ABD'de yargı dokunulmazlığından yararlanması için ABD Dışişleri Bakanlığı'na bir yazı gönderilmesini istediler.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA/ Emin Sansar
    Çavuşoğlu, Sarraf için ABD'ye 2 nota verildiğini açıkladı: 'Sağlığı iyi, başka bir yerde'
    Ancak Atilla'nın avukatlarının 28 Eylül 2017'de yaptığı bu talebe karşılık, AK Parti hükümeti Atilla'ya dokunulmazlık sağlanmasını talep etmedi. Avukatların mahkemeye sundukları son dilekçede bu durum şöyle anlatıldı:

    "28 Eylül 2017'de Atilla'nın avukatları New York'taki Türkiye Başkonsolosluğu'na, Türkiye Cumhuriyeti'nin ABD Dışişleri Bakanlığı'na Hakan Atilla'nın yabancı bir devlet görevlisi olması ve bir kamu bankasında görev yapması dolayısıyla, yargı dokunulmazlığından yararlanması için bir başvuru yapıp yapmayacaklarını sordu. Bu yazı üzerine Türkiye Cumhuriyeti'nin Washington'daki Büyükelçiliği, ABD Dışişleri Bakanlığı'na Atilla hakkında bir nota verdi. Ancak nota Atilla hakkında olmakla birlikte, Atilla'ya Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kamu görevlisi olması nedeniyle dokunulmazlık sağlanması isteği bu notada yer almadı."

    SARRAF İÇİN İKİ KEZ NOTA VERİLMİŞTİ

    Rıza Sarraf
    © AFP 2018/ OZAN KOSE
    Türkiye, ABD'ye nota vererek Rıza Sarraf'la ilgili bilgi istedi
    ABD'de Rıza Sarraf davası olarak başlayıp, Sarraf'ın itirafçı olmasıyla Mehmet Hakan Atilla'nın yargılanmasına dönüşen davada jüri, Atilla'yı İran'a yönelik yaptırımların Halkbank üzerinden delinmesiyle ilgili 6 suçlamanın beşinden suçlu bulmuştu. Atilla'nın ne kadar ceza alacağını davaya bakan Hakim Richard Berman, 11 Nisan'da gerçekleşecek oturumda açıklayacak.

    Sarraf'ın itirafçı olduğu dönemde hapishanesi değiştirilmiş, ancak nerede olduğu gizli tutulmuştu. Dava duruşmalarının başlamasından hemen önce ortaya çıkan bu durum nedeniyle Türkiye, Sarraf'ın nerede olduğunun belirlenmesi için 'vatandaşımızın selametinden endişe ediyoruz' diyerek bir hafta içinde iki kez ABD'ye nota vermişti.

    ATİLLA KARARI 11 NİSAN'DA VERİLECEK

    Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla
    © AP Photo/ Elizabeth Williams
    Atilla, kendisine yöneltilen 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulundu
    Öte yandan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın ne kadar ceza alacağına 11 Nisan'da karar verilecek. Atilla'nın avukatları cezayı belirleyecek olan Hakim Richard Berman'a hitaben yazdıkları mektupta, Atilla'nın jüri tarafından suçlu bulunduğu isnatlara ilişkin 'kitabına göre' değil, farklı unsurları değerlendirerek ceza vermesini istediler.

    New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'nde görülen davada jüri Atilla'yı İran'a yönelik yaptırımları delmekle ilgili 6 ayrı suçun beşinden suçlu bulmuştu. Atilla'nın beş suçtan alabileceği toplam üst ceza 90 yıldan fazla ediyor. Avukatlar ise, Atilla'nın suçlu bulunduğu beş suçtan dördünün 'tek bir suç gibi görülmesi gerektiğini' vurgulayarak, cezaların en alt sınırının uygulanması halinde verilecek cezanın 46 ila 57 aya denk geldiğini, ancak davanın 'özel durumu' nedeniyle Atilla'ya bu cezanın bile verilmemesi gerektiğini savundular.

    Ancak Atilla'nın avukatları Hakim'e yazdıkları 75 sayfalık dilekçede, Atilla'nın ne kadar ceza alacağına karar verilirken, bu davanın 'özel durumunu' da dikkate almasını istediler.

    'ATİLLA, İRAN'A YÖNELİK YAPTIRIMLARIN DELİNMESİNDEN HİÇBİR MADDİ MENFAAT ELDE ETMEDİ'

    Dilekçede avukatlar, Atilla'ya cezayı belirlerken hakimin şu unsurları dikkate almasını istediler:

    • Rıza Sarraf
      © AP Photo/ Elizabeth Williams
      Sarraf: Rüşvet almaya meyli olan herkesin bir fiyatı vardır
      Atilla'nın davasında ilk kez bir banka değil bir bankacı, yani bir kurum değil bir birey, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımların delinmesi suçuyla yargılandı. Daha önce ABD, yabancı bankaları yaptırımları delmekle suçlamıştı. Bu bankalarla yapılan anlaşmalar sonucunda bankalar tazminat ödemiş, ancak bu yabancı bankaların hiçbir görevlisi hakkında bireysel suçlama yapılmamıştı.
    • Daha önce Amerikan vatandaşları İran'a yönelik yaptırımları delmek, dolayısıyla ABD'ye bağlı olmamakla suçlanmışlardı. Ancak bu davada hiçbir ABD vatandaşı, dolayısıyla vatana ihanet konusu yok.
    • Davada işlendiği iddia edilen suçla uluslararası terörizm arasında bağlantı kurulmakla birlikte, hiçbir şiddet eyleminden bahsedilmedi.
    • Dava duruşmaları İran'a yönelik yaptırımların Rıza Sararf ve ekibinin kurduğu bir şebeke aracılığıyla ihlal edildiğini ortaya koydu. Bu şebekenin faaliyetleri dolayısıyla Sarraf ve diğerleri büyük maddi menfaat sağladı. Ancak Mehmet Hakan Atilla, şebeke üyesi olmakla itham edilmesine rağmen İran'a yönelik yaptırımların delinmesinden hiçbir maddi menfaat elde etmedi.

    ATİLLA'NIN EŞİ, OĞLU, ANNE-BABASI VE ARKADAŞLARINDAN MEKTUP

    Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla
    © AP Photo/ Elizabeth Williams
    Atilla'nın duruşması iptal edildi
    Dava dilekçesi ile birlikte avukatlar, Mehmet Hakan Atilla'nın eşi, oğlu, anne ve babası, akrabaları ile iş arkadaşları ve dostlarının yazdığı mektupları da hakime sundular.

    Avukatlar, aile bireyleri ve arkadaşlardan alınan bu mektuplarla Hakan Atilla'nın geçmişinde hiç suç bulunmadığını, aksine örnek bir baba, eş ve çalışan olduğunu vurguladılar. Bu durumun da Hakim Richard Berman'ın cezayı belirlerken hafifletici sebepler olarak görülmesini istediler.

    'HAKAN ATİLLA'NIN EŞİ RAHATSIZ EDİLİYOR'

    Avukatların verdiği dilekçede bir başka dikkat çeken detay ise, Mehmet Hakan Atilla'nın eşinin dava sonrasında telefonla ya da sosyal medya yoluyla rahatsız edildiğine yönelik.

    Seyr-i sabah
    © Sputnik/
    Gazeteci Arsu: Hakan Atilla için verilen karar hakkında temyize gidecek davanın sonuçlanması iki üç yılı bulabilir
    Avukatlar, duruşmalar süresince Atilla'nın özel bazı bilgilerinin de 'kanıt' olarak paylaşıldığını, özellikle New York'ta havaalanında gözaltına alındığı görüntülerin kanıtlar arasına koyulup, buradan da youtube'a yüklenmesiyle, özel birçok bilgisinin açığa çıktığını da ifade ettiler. Bilgiler sayesinde Atilla'nın eşi ve oğluna ulaşan bazı kişilerin de kendilerine rahatsızlık verici mesajlar attıkları, telefonda rahatsız ettikleri dilekçede yer aldı.

    Dilekçede, Hakan Atilla'nın cezasını çektikten sonra bir bankacı uluslararası alanda artık iş bulmasının olasılığı kalmadığı, kariyerini kaybettiğini, bunun da Atilla'nın cezasının indirilmesi için bir gerekçe olduğu ifade edildi.

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    Etiketler:
    nota, dokunulmazlık, Halkbank, ABD Dışişleri Bakanlığı, Mehmet Hakan Atilla, Richard Berman, Rıza Sarraf, İran, Türkiye, ABD
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