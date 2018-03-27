Kocaeli'de IŞİD'in 'eğitim derneği'ne operasyon: 12 gözaltı

DHA'nın haberine göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD'e yönelik Dilovası ilçesinde operasyon düzenledi.

Ekipler, IŞİD'e eleman temin edilen, örgütün hedef ve ideolojisi çerçevesinde 'selefi-tekfir görüşler' doğrultusunda eğitim faaliyetlerinde bulunulan, IŞİD'i destekleyen kişilerin çocuklarına eğitim verilen bir derneği takibe aldı.

IŞİD idaresinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen A.P., K.A., S.T.A., M.A., N.A., İ.Ö., E.A., S.O., Ö.Y., D.Ç. ve R.A. Dilovası'nda; D.A. ise Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 3 kurusıkı, 1 pompalı tüfek ve dokümanlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 kişi, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.