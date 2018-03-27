Kocaeli'de IŞİD'in 'eğitim derneği'ne operasyon: 12 gözaltı

DHA'nın haberine göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD'e yönelik Dilovası ilçesinde operasyon düzenledi.
IŞİD idaresinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen A.P., K.A., S.T.A., M.A., N.A., İ.Ö., E.A., S.O., Ö.Y., D.Ç. ve R.A. Dilovası'nda; D.A. ise Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 3 kurusıkı, 1 pompalı tüfek ve dokümanlar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 kişi, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
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