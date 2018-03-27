Canikli: Askeri okullar FETÖ'den temizlendi, TSK'da mücadele devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Askeri okullardaki FETÖ'nün bütün yapılanmalarını tamamen temizledik ama TSK'daki mücadele devam ediyor, daha uzun bir süre de devam edecek gibi gözüküyor" dedi. "Tüm kurumlar FETÖ'den temizlendi gibi bir durum söz konusu değil" ifadesini kullanan Canikli, FETÖ'nün kripto yapısının devam ettiğini söyledi.
Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve tüm kurumlardaki FETÖ'yle ilgili mücadeleye ilişkin, soruları yanıtladı. TSK başta olmak üzere, ülke genelinde FETÖ'yle mücadelenin bitmediğini, devam ettiğini belirten Canikli, sadece askeri okulların FETÖ'den temizlendiğini aktardı.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından askeri okulların kapatıldığını, öğrencilerin, öğretim kadrosunun, sınav komisyon üyelerinin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile uzaklaştırıldığını ve okulların Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde yeniden yapılandırıldığını belirten Canikli, şunları söyledi:
"Bütün öğretim elemanları, öğretim kadrosu, bütün sistem, yöntem, sıfırlandı, her şeye sıfırdan başladık. Bu nedenle askeri okullardaki FETÖ'nün bütün yapılanmalarını tamamen temizledik. Ama TSK'daki mücadele devam ediyor, daha uzun bir süre de devam edecek gibi gözüküyor."
Canikli, 15 Temmuz öncesi askeri okulların öğrenci alımının tüm aşamalarında FETÖ'nün hakim olduğunu, sağlık raporu veren kurullarından öğretim elemanlarına kadar hepsinin örgüt tarafından kontrol altında bulunduğunu tespit ettiklerini söyledi.
Ardışık arama yoluyla FETÖ üyeliği tespit edilen 2 binden fazla TSK mensubuna işlem yapıldığını açıklayan Canikli, bu kişilerin TSK'dan uzaklaştırıldığını ve haklarındaki yargılama süreçlerinin devam ettiğini belirtti.
"Tüm kurumlar FETÖ'den temizlendi gibi bir durum söz konusu değil" diyen Canikli, "FETÖ'nün kripto yapısı devam ediyor. Çok dikkatliyiz, teyakkuz halindeyiz. Şu anda görevimiz gizli kalmış, örgüt tarafından özellikle açığa çıkmaları engellenmek için en kripto olarak muhafaza edilmeye çalışılan örgüt mensuplarını tespit edip, cezalandırılmasını sağlamak" diye konuştu.
'PLANLARINI KAFALARINA GEÇİRDİK'
Örgütün, geçen ay farklı bir hamle yaptığına işaret eden Bakan Canikli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Örgüt, kripto örgüt mensuplarını itirafçılık yoluyla yeniden sisteme kazandırmaya çalıştı. Bu örgüt açısından çok önemli stratejik bir hamleydi. Yani örgüt mensupları itirafçı olacak, mahkemeler serbest bırakacak, kamuda da görevlerine dönecek, böyle bir plan kurmuşlardı, böyle bir senaryo oluşturmuşlardı. Ama biz bu konuda da gereken tedbirleri aldık, gereken adımları attık. FETÖ'nün oyununu tamamen bozduk. Yani bir pilot subay, FETÖ mensubu, itirafçı oluyor, 'Ben örgüt mensubuydum, pişmanım' diyor. Bazı bilgiler de veriyor sonra mahkeme onu serbest bırakıyor, yargılaması devam ediyor ancak o pilot, uçağının başına geçiyor. Bu şekilde bir planın hayata geçirilmesi demek, Türkiye açısından çok tehlike ve riskli. Dolayısıyla bunların planlarını da kafalarına geçirdik."
Bu şekilde itirafçı olan tüm subayları geçici görevle uzaklaştırdıklarını bildiren Canikli, örgütün beklediği gibi onları görevlerine iade etmediklerini bu çerçevede 1800'den fazla itirafçı FETÖ mensubunu tehlike olmaktan uzaklaştırdıklarını sözlerine ekledi.
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