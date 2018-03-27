Kayıt
14:18 27 Mart 2018
Ankara+ 18°C
İstanbul+ 14°C
Canlı Yayın
    Arama
    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Üniversiteler senin babanın malı mı?

    © AA/ Mehmet Ali Özcan
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 02

    Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin harekatı için lokum dağıtanlara karşı çıkan öğrencilere okuma hakkı vermeyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sen kimsin? Üniversiteler senin babanın malı mı?" diye konuştu.

    Partisinin TBMM Grup Toplansı'ndaki konuşmasına Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla sanatçıları kutlayarak başlayan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

    • Ankara Valiliği
      © AA/
      Ankara Valiliği, 'Sadece Diktatör' oyununa süresiz yasak getirdi
      Bugün Dünya Tiyatrolar Günü. Dünyanın her yerinde sanatçılar el üstünde tutulur. Sanatçı olmak kadar zor bir şey yoktur, herkes sanatçı olamaz. Dünyanın bütün demokrasilerinde sanata ve sanatçıya önem verilir. Sanatçı hiç kimsenin kulu ve kölesi değildir. Sanatçı özgürdür, herkes eleştirir yeri geldiğinde. Bütün sanatçılarımızı CHP olarak yürekten kutluyorum. Oyunlarının yasaklandığın biliyorum. Az kaldı 2019'a, az kaldı kadınların devrimine.

    'ŞEHİTLER ARASINDA AYRIM YAPANLAR VATAN HAİNLERİDİR'

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/ Kayhan Özer
      Erdoğan: O beğenmedikleri ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda 302 şehit verdi
      Şehitler arasında ayrım yapanlar vatan hainleridir. Şehitler, şehit yakınları, gaziler arasında ayrım yapanlar vatan hainleridir. Şehit şehittir. Şehidin sağcısı solcusu mu olur? Şehitler üzerinden siyaset yapılmaz. Sizi kandıranlara şehitlerinizi ayıranlara oy vermeyin. Oy verdiğiniz anda kendi ikballeri için kullanırlar, şehitler için değil.
    • Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nu çalıştırmıyorlar, zarar ettiriyorlar. Birilerine peşkeş çekmeye çalışıyorlar. Senin kömürünü çıkarmayıp elalemin kömürünü getirenlere oy verme. Taş kömürü milli servetimizdir. Kömür lobisine, enerji lobisine Türkiye'yi teslim ettiler. Siz Türkiye'nin değil lobicilerin adamısınız. Dünya kadar işsiz var ABD'nin, Rusya'nın, Kolombiya'nın işsizliğine çare oluyorsun. Ayağının altındaki kömürü çıkarmıyorsun.

    'BUNLAR MAN ADASI MİLLİLERİ, BİZ KUVAYI MİLLİYECİYİZ'

    • Kemal Kılıçdaroğlu
      © AA/ Raşit Aydoğan
      Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Man Adası belgeleri doğrulandı, istifa edecek misin?
      15 yıldır iktidardasın enerji sorununu neden çözmedin? Bu hırsızlığı da aşan bir şey. Hırsız dediğin adam açtır, gider bir şeyler çalar. Bunların karnı tok, badem sütüyle besleniyorlar. Hırsızlığın çok ötesinde bir olay.
    • Doğalgaz ve petrolü anlarım ama kömür neden ithal ediliyor? Dünyanın hiçbir devletinde bir devletin başka bir devlete yüzde 60 oranında enerji bağımlılığı yoktur. Siz yüzde 60 oranında Rusya'ya bağımlıysanız egemenliğiniz tehlikededir. Neden sadece bir ülkeye Türkiye'yi bağımlı hale getirdiler?
    • Bunlar Man Adası millileri. Sen kim bize milliyetçilik dersi vermek kim? Biz Kuvayı Milliyeciyiz.

    'HİÇBİR ZAMAN AFRİN'E KARŞI GELMEDİK'

    • Afrin yıkım at çocuk
      © REUTERS/ Khalil Ashawi
      TSK: Afrin'de bütün köyler kontrol altına alındı
      Afrin gündeme geldiğinde hava desteği sağlanmadan girilmemesi gerektiğini ifade ettim. Sayın Başbakan aradı, 'Hava desteğini aldık, Afrin'e giriyoruz' dedi. Allah ordumuza yardımcı olsun dedik. Hiçbir zaman Afrin'e karşı gelmedik. Tam tersine terör örgütleri sınırlarımıza konuşlanmışsa uluslararası sözleşmelerden doğan hakkımızı kullanabiliriz dedik.
    • Ordu hepimizin ordusu. Onlar kendi çocuklarını askere göndermiyorlar. Bu ülkenin ordusu bizim ordumuzdur. Ordumuz kahraman bir ordudur. Siyasilerin yani AK Parti hükümetlerinin Ortadoğu'da yaptığı bütün hataları ordu düzeltmeye çalışıyor.

    'CUMHURBAŞKANLIĞI KOLTUĞUNU İŞGAL EDEN ZAT, AFRİN KAHRAMANLIĞINA SOYUNMUŞ'

    • Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
      Erdoğan'dan hedefindeki Boğaziçi öğrencilerine: Okuma hakkı vermeyeceğiz
      Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat, Afrin kahramanlığına soyunmuş. İşgalci zat sen, bu ülkenin kozmik odasını terör örgütüne açmadın mı? Senden kahraman mı olur? Sen kahraman falan değilsin. Kalkmış bir laf ediyor, son derece üzdü beni. 'Artık metal yorgunluğu yok, Afrin'le birlikte diriliş başladı'. Bu kadar ahlaksızlığı hiç duymadım. Ergenekon, Balyoz davalarında orduyu perişan ettiler, şimdi kalkmış ordu üzerinden zafer naraları atıyor. 
    • Üniversiteler bilgi yuvalarıdır. Üniversitelerde şiddet olmaz. Üniversiteyi şiddete teslim ederseniz, bilgi üretmez. Afrin için lokum dağıtanlara müdahaleyi doğru bulmuyoruz. Üniversite yönetimi müdahale etmeli. Koltuğu işgal eden zat, sizi o üniversitede okutmayacağım diyor. Sen kimsin, üniversiteler senin babanın malı mı?
    • Beyefendi Anayasa'yı tanımadığı için 'seni kulağından tutup okutmayacağım' diyebiliyor. Bu ülkenin kadınları 2019'da seni kulağından tutup atacak.

    Ayrıntılar geliyor.

    Etiketler:
    TBMM, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Van Gölü Ekspresi ile 5 yıl sonra yolcu taşındı
    Van Gölü Ekspresi geri döndü
    Karikatür
    Rusya'daki AVM'de yangın faciası
    İnfografik
    2017'de Türkiye, Rus turistlerin gözdesi oldu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam