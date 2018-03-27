Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Üniversiteler senin babanın malı mı?

Partisinin TBMM Grup Toplansı'ndaki konuşmasına Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla sanatçıları kutlayarak başlayan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
#Canlı: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuşuyor https://t.co/Cndm42pNFu— AA Canlı (@AACanli) March 27, 2018
'ŞEHİTLER ARASINDA AYRIM YAPANLAR VATAN HAİNLERİDİR'
- Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nu çalıştırmıyorlar, zarar ettiriyorlar. Birilerine peşkeş çekmeye çalışıyorlar. Senin kömürünü çıkarmayıp elalemin kömürünü getirenlere oy verme. Taş kömürü milli servetimizdir. Kömür lobisine, enerji lobisine Türkiye'yi teslim ettiler. Siz Türkiye'nin değil lobicilerin adamısınız. Dünya kadar işsiz var ABD'nin, Rusya'nın, Kolombiya'nın işsizliğine çare oluyorsun. Ayağının altındaki kömürü çıkarmıyorsun.
'BUNLAR MAN ADASI MİLLİLERİ, BİZ KUVAYI MİLLİYECİYİZ'
- Doğalgaz ve petrolü anlarım ama kömür neden ithal ediliyor? Dünyanın hiçbir devletinde bir devletin başka bir devlete yüzde 60 oranında enerji bağımlılığı yoktur. Siz yüzde 60 oranında Rusya'ya bağımlıysanız egemenliğiniz tehlikededir. Neden sadece bir ülkeye Türkiye'yi bağımlı hale getirdiler?
- Bunlar Man Adası millileri. Sen kim bize milliyetçilik dersi vermek kim? Biz Kuvayı Milliyeciyiz.
'HİÇBİR ZAMAN AFRİN'E KARŞI GELMEDİK'
- Afrin gündeme geldiğinde hava desteği sağlanmadan girilmemesi gerektiğini ifade ettim. Sayın Başbakan aradı, 'Hava desteğini aldık, Afrin'e giriyoruz' dedi. Allah ordumuza yardımcı olsun dedik. Hiçbir zaman Afrin'e karşı gelmedik. Tam tersine terör örgütleri sınırlarımıza konuşlanmışsa uluslararası sözleşmelerden doğan hakkımızı kullanabiliriz dedik.© REUTERS/ Khalil Ashawi
- Ordu hepimizin ordusu. Onlar kendi çocuklarını askere göndermiyorlar. Bu ülkenin ordusu bizim ordumuzdur. Ordumuz kahraman bir ordudur. Siyasilerin yani AK Parti hükümetlerinin Ortadoğu'da yaptığı bütün hataları ordu düzeltmeye çalışıyor.
'CUMHURBAŞKANLIĞI KOLTUĞUNU İŞGAL EDEN ZAT, AFRİN KAHRAMANLIĞINA SOYUNMUŞ'
- Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat, Afrin kahramanlığına soyunmuş. İşgalci zat sen, bu ülkenin kozmik odasını terör örgütüne açmadın mı? Senden kahraman mı olur? Sen kahraman falan değilsin. Kalkmış bir laf ediyor, son derece üzdü beni. 'Artık metal yorgunluğu yok, Afrin'le birlikte diriliş başladı'. Bu kadar ahlaksızlığı hiç duymadım. Ergenekon, Balyoz davalarında orduyu perişan ettiler, şimdi kalkmış ordu üzerinden zafer naraları atıyor.© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
- Üniversiteler bilgi yuvalarıdır. Üniversitelerde şiddet olmaz. Üniversiteyi şiddete teslim ederseniz, bilgi üretmez. Afrin için lokum dağıtanlara müdahaleyi doğru bulmuyoruz. Üniversite yönetimi müdahale etmeli. Koltuğu işgal eden zat, sizi o üniversitede okutmayacağım diyor. Sen kimsin, üniversiteler senin babanın malı mı?
- Beyefendi Anayasa'yı tanımadığı için 'seni kulağından tutup okutmayacağım' diyebiliyor. Bu ülkenin kadınları 2019'da seni kulağından tutup atacak.
Ayrıntılar geliyor.
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