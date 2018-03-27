Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Üniversiteler senin babanın malı mı?

Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin harekatı için lokum dağıtanlara karşı çıkan öğrencilere okuma hakkı vermeyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sen kimsin? Üniversiteler senin babanın malı mı?" diye konuştu.