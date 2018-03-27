Sanatçı Ferhat Tunç için 9 yıl hapis istemi

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ferhat Tunç ile avukatı katıldı.
Savcı Adalı, Tunç'un 'zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 10 aydan 9 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan Ferhat Tunç, iki yıl önceki paylaşımlarının iddianameye konu yapılmasının iyi niyetli olmadığını savunarak, paylaşımlarının düşünce ve ifade hürriyeti içerisinde olduğunu söyledi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, sanık ve avukatının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlaması için duruşmayı erteledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Tunç'un 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)