AK Partili Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na Erdoğan yanıtı: Siyaset ağır mitomani vakasıyla karşı karşıya

Ünal Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık siyasetin değil psikolojinin konusu olduğu mesajını paylaşarak, "Türk siyaseti çok ağır bir mitomani vakası ile karşı karşıya" ifadesini kullandı.
Türk siyaseti çok ağır bir mitomani vakası ile karşı karşıya. Kılıçdaroğlu artık siyasetin değil Psikolojinin konusudur. pic.twitter.com/T69CF7MVMo— Mahir Ünal (@mahirunal) March 27, 2018
Ünal, paylaşımına bir psikoloji terimi olan ‘mitomani'nin anlamının yer aldığı bir görsel de ekledi.
Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında "Buradan ilk kez FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır diyorum. Versin mahkemeye ispat edeceğim. Ne istedin de vermedik diyeceksin. Vali, kaymakam, general, rektör her şeyi verdin. Toprak verdin, üniversite verdin. Siyasi ayağı sensin arkadaş" demişti.
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