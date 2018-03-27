AK Partili Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na Erdoğan yanıtı: Siyaset ağır mitomani vakasıyla karşı karşıya

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır" sözlerine yanıt verdi. Ünal, "Siyaset ağır mitomani vakası ile karşı karşıya" dedi.

AK Partili Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'FETÖ'nün siyasi ayağı' suçlamasında bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Ünal Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık siyasetin değil psikolojinin konusu olduğu mesajını paylaşarak, "Türk siyaseti çok ağır bir mitomani vakası ile karşı karşıya" ifadesini kullandı.

Türk siyaseti çok ağır bir mitomani vakası ile karşı karşıya. Kılıçdaroğlu artık siyasetin değil Psikolojinin konusudur. pic.twitter.com/T69CF7MVMo — Mahir Ünal (@mahirunal) March 27, 2018

​Ünal, paylaşımına bir psikoloji terimi olan ‘mitomani'nin anlamının yer aldığı bir görsel de ekledi.

Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında "Buradan ilk kez FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır diyorum. Versin mahkemeye ispat edeceğim. Ne istedin de vermedik diyeceksin. Vali, kaymakam, general, rektör her şeyi verdin. Toprak verdin, üniversite verdin. Siyasi ayağı sensin arkadaş" demişti.