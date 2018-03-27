Hollanda ile Türkiye arasında 'casus krizi'

Türk basınında, baş harflerinin A.Z. olduğu açıklanan Hollandalı bir kişinin casus olduğu yönünde soruşturma başlatıldığının iddia edilmesinin ardından kriz çıktı. Hollanda Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'daki Hollanda temsilciğinde çalışan A.Z. isimli bir kişinin Türkiye'den çıktığını açıkladı.

Milliyet'in RTL Nieuws isimli televizyon kanalının haberinden aktardığına göre, Hollanda Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Konsolosluğu'nda çalışan ve 'bölgesel faaliyetlerden sorumlu' vatandaşının 'kendi güvenliği için' Türkiye'den ayrıldığını doğruladı.

Pazartesi günü Türk basınında A.Z. kısaltmasıyla anılan bir Hollanda vatandaşının 'askeri istihbarat servis' görevlisi olduğu iddia edilmişti.

Nederlander 'voor eigen veiligheid' weg uit Turkije na beschuldiging spionage https://t.co/WMksmPMz0F pic.twitter.com/FPXxJoCHPV — RTL Nieuws (@RTLnieuws) March 26, 2018

​Haberde, pazartesi günü Türk medya kaynaklarının 'Hollandalı bir casus' hakkında Türk makamlarınca bir soruşturma yürütüldüğünü, casus olmakla suçlanan kişinin bir süreden beri Türk istihbarat teşkilatınca izlendiğini bildirdiklerine dikkat çekildikten sonra şöyle devam edildi:

"Türk medyasına göre, söz konusu kişi Türkiye'nin IŞİD'le bağlantısı ve Türkiye'nin Afrin operasyonuna ilişkin istihbarat toplamaya ve sahte bilgileri yaymaya çalışıyordu."