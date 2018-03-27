Bozkır'dan S-400 açıklaması: Anlaşma yapıldı, bırakmak söz konusu değil

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır Türkiye'nin Rusya'dan alması gündemde olan S-400 füzeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, S-400 ile Patriot'un ayrı sistemler olduğuna dikkat çekerek, "S-400 anlaşması yapıldı. S-400'ü bırakmak söz konusu değil" dedi. Bozkır daha önce, "Patriotlar devreye girerse S-400 anlaşmasından dönebiliriz" demişti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Emekli Büyükelçi Volkan Bozkır, CNN TÜRK yayınında Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. ABD Kongresi'nde temaslarda bulunan Bozkır, Türkiye'nin savunma sistemleriyle ilgili soruları yanıtlarken "Bizim NATO'dan çıkmak gibi bir niyetimiz yok" dedi.

'BU DEVİR DEĞİŞTİ'

Bozkır, S-400'lerin alınmasıyla Patriot füzeleriyle ilgili NATO ve ABD Kongresi'nde sıkıntı yaşanabileceğine dair endişeleri şöyle yanıtladı: "S-400 anlaşması yapıldı. S-400'ü bırakmak söz konusu değil, Türkiye güvenliğini nerede görürse o ülkeyle bu anlaşlmayı sona erdirir. 'Patriot'u almazsan F35'ü iptal ederim… S-400'leri iptal edersen Patriot'u kabul ederim…' Söylemek istediğim bu devir değişti, böyle bir denklem içinde konuşulduğu zaman hiçbir sonuca varılamaz. ABD dahil. Bunu net olarak ifade ettik orada."

Daha önceki açıklamasında Bozkır, ABD'den Patriot savunma füzeleri alınması durumunda Rusya'dan S-400'lerin alımıyla ilgili anlaşma imzalanmış olmasına rağmen yeni bir değerlendirme yapılacağını söylemişti. Bozkır şu ifadeleri kullanmıştı: "Anlaşması imzalandı, ama Patriot devreye girebilecekse bakarız. Dışişleri Bakanlığı sözcümüzün açıklamasına göre bu hafta bir Amerikan heyeti Patriotlarla ilgili cazip bir teklif sunmak için Türkiye’ye geliyor. Bu teklif geldiğinde tabii ki bu değerlendirilecek, ona göre alınacak tutum da ortaya çıkar. Biz teknoloji transferi ve Kongre’den geçme garantisinde ısrarlı olduğumuz için şu ama kadar Patriot anlaşması imzalayamadık. Eğer Amerikan hükümeti ve Patriot firması böyle bir teklifi sunabiliyorlarsa, fiyat olarak da cazip olacak ise Türkiye değerlendirir onu."