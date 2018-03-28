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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

    Akşener: Erdoğan'ın Gazze'ye gitmesini bekliyoruz, 8 yıl geçti bir türlü gidemedi

    © Fotoğraf: İYİ Parti
    Türkiye
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Son günlerde sık sık ‘Afrin’e gideceğim’ diyor. Tutan mı var? Buyurun gidin. Biz kendisinden, şu Gazze’ye gitme sözünü yerine getirmesini bekliyoruz. Sekiz yıl geçti bir türlü gidemedi” dedi.

    Akşener, partisinin grup toplantısında, 1 Nisan 2018 Pazar günü  Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı'ndan bahsetti ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Akşener'in ifadeleri özetle şöyle:

    Türkiye’ye müjdeler olsun ki, 1 Nisan’da kurultayımız var. ‘Parti kuramazlar’ dediler, kurduk. ‘3 kişiyi bulamazlar’ dediler, milyonlar olduk. Samimiyetle söylüyorum, yarın sabahtan itibaren Türkiye’yi yönetmeye hazırız. AK Parti’den daha güçlü ve yetkin bir kadromuz var. 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Kayhan Özer
    Erdoğan: O beğenmedikleri ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda 302 şehit verdi
    'ÖSO OLMASAYDI ORDU AFRİN'İ ALAMAYACAK MIYDI?'

    Sayın Erdoğan  son günlerde sık sık Afrin’e gideceğim diyor. Mehmetçik zaten Afrin’de. Biz kendisinden, şu Gazze’ye gitme sözünü yerine getirmesini bekliyoruz. Sekiz yıl geçti bir türlü gidemedi. Adalet ve Kalkınma Partisinin  Genel Başkanı geçen gün yine ÖSO’nun kahramanlıklarından bahsetti. Buradan soruyorum; Sayın Erdoğan ÖSO olmasaydı kahraman ordumuz Afrin’i alamayacak mıydı? Bu harekatı başaramayacak mıydı? Siz ne demek istiyorsunuz? Artık insanlar televizyonlarını açmaz oldu. Aynı sözleri dinlemekten, milleti bıktırdınız. Saraya kapandınız, saltanata düştünüz.

    'FETÖ BORSASININ PEŞİNE DÜŞÜN'

    Tamam o sussun otursun da, hale bakın ki Cumhurbaşkanı’nı uyarmak da bize düşüyor. Sayın Erdoğan FETÖ mücadelesinde samimiyseniz desteğimiz sizinledir. Ülkenin bekası için 'FETÖ Borsası'nın peşine düşmelisiniz. Unutmayın ki bu, 15 Temmuzda devleti sokaktan toplayan aziz milletimize de borcunuzdur.

    Gezi Parkı
    © AFP 2018/ MARCO LONGARI
    Gezi Parkı'nda çadırların yakılması talimatını veren polis müdürüne hapis cezası
    'FETÖ'CÜLER GEZİ'DE DE ALDATMIŞ OLMASIN?'

    Sadece biz değil, azıcık aklı olan, FETÖ konusunda pis kokular alıyor. Daha üç dört gün evvel, Gezi olaylarının çıkmasını tetikleyen çadırların yakılması emrini veren, halen Fetö’den tutuklu bulunan Emniyet Müdür’üne 10 ay ceza verildi. Sayın Erdoğan, ya bu işlere dikkatini vermeli ya da etrafındaki danışman ordusunu gözden geçirip, kim dost, kim düşman belirlemeli. Bir taraftan Gezi olaylarına terör eylemi demekte ısrar ediyorsunuz, diğer taraftan olayları başlatan emniyet müdürü FETÖ’cü ve sadece 10 ay gibi bir ceza alıyor. Bu nasıl bir çelişkidir? Sakın sizi, Gezi’de de FETÖ  aldatmış olmasın. Gelin bu işe bir de bu gözle bakın.


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    Etiketler:
    Gezi olayları, İYİ Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, Afrin, Gazze, Türkiye
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