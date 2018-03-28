Kılıçdaroğlu: İttifak görüşmeleri yapıyoruz

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştünü ve CHP liderinin ittifak görüşmeleri yaptıkları konusunda bir açıklamada bulunduğunu yazdı. Selvi'nin aktardığına göre Kılıçdaroğlu, ayrıntı vermekten kaçındı ancak ittifak görüşmelerinin yerel seçim için yapılmadığını bildirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir grup gazeteci Türkiye-AB zirvesinden, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayına kadar ufuk turu yaptık.
Görüşmeden tam ayrılırken, Kılıçdaroğlu ittifaklar konusunda öyle bir şey söyledi ki kafam karıştı. Kılıçdaroğlu, ”İttifaklar konusunda görüşmeler yapılıyor” dedi. Peki, hangi parti ya da partilerle görüşülüyor, görüşmeleri kim yürütüyor, bir ilerleme sağlandı mı? CHP lideri ser verdi sır vermedi, “O konuda fazla ayrıntı vermek istemiyorum. Doğru da olmaz bu aşamada. Tabii görüşmeler yapılıyor” dedi. Zaten merakımı kamçılayan da Kılıçdaroğlu’nun bu tutumu oldu. Kılıçdaroğlu bu denli gizli tuttuğuna göre, ittifak çalışmaları ciddi tutuluyor demektir. İttifak çalışmalarını izleyeceğim ve bir bilgiye ulaşırsam paylaşacağım.
CHP ittifak görüşmeleri yaparken bir yandan da ittifak yasasını Anayasa Mahkemesi’ne götürmeye hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu, ”Esas yönünden şu anda hukukçular çalışıyorlar” dedi. Bu çalışma tamamlandıktan sonra Anayasa Mahkemesi’ne gidilecek. Peki, ittifakla ilgili düzenlemenin iptali istenecek mi? Kılıçdaroğlu, ”Yo hayır. İttifaka karşı değiliz. İttifak olabilir. Siyasi partiler bir araya gelip ittifak yapabilirler” karşılığını verdi. CHP’nin tüzüğünde ittifaklara imkân veren düzenlemeyi ise,”Tüzük değişikliğini yasanın gereği olarak yaptık. Bu seçimde olmaz da başka seçimde olur” diye açıkladı. Anayasa Mahkemesi’ne neyi götürecekler? İşte CHP Liderinin yanıtı: ”Temsilde adalet sorunu var orada. Aslında askerlerin getirdiği yüzde 10 barajını kaldırmalıyız. Niye kulağı tersten gösteriyoruz ki? Askerin getirdiği yüzde 10 barajını kaldırırsınız mesele bitmiş olur. Ondan sonra ittifakı da getirirsiniz. İsteyen ittifak yaparak, isteyen bağımsız olarak girer seçime. Bana sorarsanız yüzde 1 oy alan partinin genel başkanı da parlamentoya gelmeli.”
Söz konusu ittifak olunca Kılıçdaroğlu’na her ayrıntıyı sormaya çalıştık. CHP yerel seçimde ittifak yapacak mı? Kılıçdaroğlu, ”Hayır öyle bir şey yok. Yerel yönetimlerde normal kendi adayımızı çıkaracağız” dedi. CHP liderinin ağzından ittifakla ilgili bir ipucu alabilmek için, ”Genel seçim için bir ittifak sürecini başlattınız mı” diye sorduk. ”Yo hayır… Hayır, bileşenleri kendi pozisyonlarını koruyorlar zaten. Referandumda evet kullananların belli bir kesimi bugün hayır bileşenleri ile beraber düşünüyor. Oy kullandıktan sonra pişmanlığını ifade eden çok kişi var. Dolayısıyla AK Parti ile MHP ittifakı onların düşündüğü şeklinde bir oy patlaması falan yapmayacak yani. Sahada da alanda da bunu görüyoruz” diye karşılık verdi. CHP Lideri, AK Parti-MHP ittifakının iddia edildiği gibi bir destek bulamadığını öne sürünce, ”İttifakın oy oranı için yüzde 43.5 rakamını ifade etmiştiniz. Bunu neye dayandırıyorsunuz” diye sorduk. Kılıçdaroğlu şu karşılığı verdi, ”Şöyle değişik araştırma sonuçları geliyor; 48, 45, 43.5 olan var. Yüzde 51 yok ama görünen tabloda. Zaten öyle bir şey görünse hemen süratle seçime giderler, yok öyle bir şey. Ama önümüzdeki süreç de bunu göstermiyor. Afrin’i biraz kullanmak istediler ama etkisi de çok düşük binde 5 gibi bir rakam telaffuz ediliyor.”
Afrin konusuna tekrar döneceğim. Ancak söz konusu seçim olunca İstanbul sorulmaz mı? “İstanbul için özel bir çalışmanız var mı, bir adayınız var mı” diye sorduk. Kılıçdaroğlu, ”Bir değil birden fazla adayımız var çalışıyoruz. Sizler de gazetelerden okuyorsunuz” karşılığını verdi.
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