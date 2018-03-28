'Gezi eylemlerinde çadırları yaktıran emniyet müdüründe ByLock çıktı'

Sabah gazetesinde Fatih Ulaş imzasıyla yayımlanan habere göre, Ramazan Emekli hakkında ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle ayrı bir soruşturma dosyası olduğu da ortaya çıktı.
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Ramazan Emekli hakkındaki ByLock soruşturmasının İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen ByLock tespitine ilişkin yazı ile başladığı ifade edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Emekli hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma dosyası olduğundan ByLock dosyasını da Amasya'ya gönderdi. İki dosyanın birleştirilmesine karar verildi. Emekli halen Amasya'da tutuklu bulunuyor.
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