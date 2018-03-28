Muhalefette 'Geri alır mı' umudu: Aydın Doğan'la temasa geçildi

Doğan Medya'nın, Demirören Holding'e satışı siyasetin muhalefet kesimi için de sürpriz oldu. Satışa ait hiçbir ön duyum ve bilginin konuşulmayışı, satışa ilişkin şüphelere neden oldu. Bu nedenle muhalefet cephesinde ilk tepki olarak 'Satışın nedeni gördüğü baskı mı?' sorusu gündeme geldi. Doğan, T24'e verdiği bir söyleşide bu iddiaları reddetmişti.
'FİYAT DÜŞÜK BULUNDU'
Bu nedenle bir tutum almak için öncelikle satışa ilişkin haberlerle yetinilmeyip Doğan Grubu’ndan yapılacak resmi açıklamanın beklenmesi tercih edildi. Gruptan yapılan açıklama satışı doğrularken, satışın 1.2 milyar dolarla gerçekleştiğine ilişkin bilgi ise 'fiyatın da düşük bulunması' nedeniyle şüpheleri artırdı.
Muhalefette satış için, 'bir süredir hakkıyla habercilik yapamamasına karşın ülkenin ana akım medyasının kritik önemdeki 2019 seçimleri öncesinde el değiştirmesinin iktidarın orantısız gücünü daha da katlayacağı' değerlendirmesi yapıldı. Bu bakıştan hareketle medya dünyasında, üstelik yine Doğan Grubu ile ilgili bir gelişme üzerinde duruldu. Bu, Aydın Doğan’ın, 1998’de o zaman grupta bulunan Milliyet gazetesini, iş adamı Korkmaz Yiğit’e satması olayıydı. Satış, hem grup içinde hem de siyasette ve gazete çalışanları arasında büyük tartışma ve tepkilere yol açmıştı. Bir ay gibi kısa sürede Aydın Doğan, Milliyet’i geri almıştı.
'1.2 MİLYARI KİM VERECEK?'
YENİ MEDYA ARAYIŞI
Satıştan sonra muhalefette 2019 kampanyası için, Sadece AK Parti'ye karşı değil medya avantajına karşı da yeni bir ses duyuracak medya bakışı ve arayışları konuşuluyor.
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