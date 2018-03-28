Muhalefette 'Geri alır mı' umudu: Aydın Doğan'la temasa geçildi

Muhalefetin, Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satışı için Aydın Doğan ile temasa geçtiği öğrenildi. İddiaya göre Doğan, geri adım için beklenen işareti vermedi. Muhalefetin 2019'daki seçimler için sesini duyurabileceği bir medya arayışı içinde olduğu da belirtildi.

© REUTERS/ Yagiz Karahan Rekabet Kurumu'ndan Doğan Medya açıklaması

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre muhalefet, Aydın Doğan’ın 1998’de Milliyet gazetesini işadamı Korkmaz Yiğit’e satıp, yaşanan tartışma ve tepkiler üzerine geri alması olayının 20 yıl sonra yeniden yaşanabileceği beklentisiyle harekete geçip, temaslar kurdu. Ancak yeniden dönüşe ilişkin işaret alamadı.

Doğan Medya'nın, Demirören Holding'e satışı siyasetin muhalefet kesimi için de sürpriz oldu. Satışa ait hiçbir ön duyum ve bilginin konuşulmayışı, satışa ilişkin şüphelere neden oldu. Bu nedenle muhalefet cephesinde ilk tepki olarak 'Satışın nedeni gördüğü baskı mı?' sorusu gündeme geldi. Doğan, T24'e verdiği bir söyleşide bu iddiaları reddetmişti.

'FİYAT DÜŞÜK BULUNDU'

Bu nedenle bir tutum almak için öncelikle satışa ilişkin haberlerle yetinilmeyip Doğan Grubu’ndan yapılacak resmi açıklamanın beklenmesi tercih edildi. Gruptan yapılan açıklama satışı doğrularken, satışın 1.2 milyar dolarla gerçekleştiğine ilişkin bilgi ise 'fiyatın da düşük bulunması' nedeniyle şüpheleri artırdı.

© AP Photo/ Murad Sezer Aydın Doğan, satış hakkında konuştu: İnsan hüzünleniyor tabii

Muhalefette satış için, 'bir süredir hakkıyla habercilik yapamamasına karşın ülkenin ana akım medyasının kritik önemdeki 2019 seçimleri öncesinde el değiştirmesinin iktidarın orantısız gücünü daha da katlayacağı' değerlendirmesi yapıldı. Bu bakıştan hareketle medya dünyasında, üstelik yine Doğan Grubu ile ilgili bir gelişme üzerinde duruldu. Bu, Aydın Doğan’ın, 1998’de o zaman grupta bulunan Milliyet gazetesini, iş adamı Korkmaz Yiğit’e satması olayıydı. Satış, hem grup içinde hem de siyasette ve gazete çalışanları arasında büyük tartışma ve tepkilere yol açmıştı. Bir ay gibi kısa sürede Aydın Doğan, Milliyet’i geri almıştı.

'1.2 MİLYARI KİM VERECEK?'

20 yıl sonra benzer bir durumun yaşanıp yaşanmayacağını anlamak için muhalif siyasetçiler, temas trafiği yürüttü. Satışın nedeni konusunda iş dünyasıyla da görüşmeler yapıldı. Yürütülen temaslarda, 1.2 milyar dolarlık fiyatın, Doğan Medya'nın yeni sahiplerince mi verileceği, yoksa arkasında iktidar ya da başka iç ya da dış çevrelerin de bulunup bulunmadığı sorularına yanıt alınamadı. Ancak 20 yıl önceki geri dönüşün mümkün olup olmadığı sorusu yanıt buldu. Bu kez durum farklıydı. Yürütülen görüşme trafiğinden, geri dönüş işareti alınamadı.

YENİ MEDYA ARAYIŞI

Satıştan sonra muhalefette 2019 kampanyası için, Sadece AK Parti'ye karşı değil medya avantajına karşı da yeni bir ses duyuracak medya bakışı ve arayışları konuşuluyor.