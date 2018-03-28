AK Partili Miroğlu: Demirtaş ve HDP bedel ödüyor

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu yargılanması hakkında "Siyasette her şeyin bir bedeli vardır. Ancak bugün HDP'ye ve Demirtaş'a bedel ödeten sistem değil, PKK" dedi.

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CNN Türk'te Şirin Payzın'ın 'Ne Oluyor' programına konuk olan Miroğlu, Payzın'ın "Selahattin Demirtaş ve tutuklu HDP'liler tutuksuz yargılansa daha doğru olmaz mı?" sorusuna yanıt verdi.

Kendisinin de 12 Eylül yargılamaları sırasında 'Burada bizim bir suçumuz yok. Kürt olduğumuz için yargılanıyoruz' dediği için dava arkadaşlarından 4 yıl daha fazla hapis yattığını söyleyen Miroğlu "Siyasette her şeyin bir bedeli var" diye konuştu.

'BEDEL ÖDETEN KÜRTLER DEĞİL PKK'

Demirtaş'ın son savunmasında "Silahlı ya da silahsız, hiç bir Kürt örgütü Türkiye'ye karşı mücadele etmemeli" sözünün önemli olduğunu belirten Miroğlu, "HDP bugün bir bedel ödüyor" dedi.

CNN Türk'te Şirin Payzın'la (@siring) Ne Oluyor? programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Mardin Milletvekili @OrhanMiroglu: HDP şu anda bir bedel ödüyor ama HDP'ye bu bedeli ödeten sistem değil; PKK'nın HDP üzerindeki blokajıdır. pic.twitter.com/B4YMOMofxn — Az Önce Oldu (@azonceoldu) 27 Mart 2018

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Demritaş ve HDP'nin PKK söylemlerini savundukları için bedel ödediklerini savunan Miroğlu, "Ancak HDP'ye bedel ödeten bugün sistem değil PKK. PKK blokajının bedelini ödüyor HDP" dedi.

Türkiye'de bazı kesimlerin farklı gerekçelerle uzun süre PKK şiddetini tolere ettiğini söyleyen Miroğlu, "Ancak kimsenin PKK şiddetini tolere edecek hali kalmadı. Bir ilçeyi kurtarmak için 80 şehit veriyorsanız, bunu artık tolere edemezsiniz. Bu bir beka sorunudur" diye konuştu.