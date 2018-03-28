Atatürk tişörtü giyen kişi Meclis’e alınmadı

CHP'nin grup toplantısını izlemek için üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” yazısı bulunan tişörtüyle Meclis’e gelen Cafer Darı, polis tarafından engellendi. Darı ancak tişörtünü çıkarıp polise verince Meclis’e girebildi.

Üzerinde Mustafa Kemal’in askerleriyiz yazılı tişört giydiği için vatandaşımızı Meclis’e almak istemediler. Meclis’e çıplak bir şekilde sadece mont ile girebildi. Mustafa Kemal Atatürk’ten ne zarar gördünüz? Neden Meclis’e alınmıyor. Meclis hatasını anladı tişörtü içeri aldı. pic.twitter.com/i0mymn4F99 — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) 27 Mart 2018

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Cafer Darı adlı vatandaş Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kurucusu Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu tişörtüyle Meclis'e gitti ancak giriş kapısında polis tarafından durduruldu. Polis, Darı'ya üzerinde Atatürk'ün kalpaklı resmi bulunan, “Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' yazılı tişörtle Meclis'e giremeyeceğini söyledi ve tişörtünü çıkarması istendi.

'TERÖR ÖRGÜTÜ BAYRAKLARI GİRDİ, ATATÜRK GİREMEDİ'

Cafer Darı da tişörtü çıkarıp polise verdi, çıplak vücuduna montunu giyip CHP grubuna girdi. Olayı duyan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, polis noktasına giderek tişörtü geri aldı. Darı da yeniden tişörtünü giyerek grup toplantısını izleyebildi. Tanal, “TBMM Genel Kurulu'na bugüne kadar terör örgütlerinin bayrakları girdi. Ama ‘Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz' sloganı yazan tişörtü almadılar. Bu Meclis, Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları sayesinde kuruldu. Atatürksüz bir Meclis olamaz. Atatürk, herkesin milli değeridir” dedi.

İşçi emeklisi 60 yaşındaki Cafer Darı ise “Hayatımda ilk kez Meclis'e geldim. Çok şaşırdım. Tişörtümü görünce ‘Yazı yazıyor' çıkar dediler. Polis, üzerinde Beşiktaş amblemi olan montumu da ters çevirip giymemi istedi. Ben de mecbur kaldım. Meclis'te Atatürk'ün yasak olacağını hiç düşünmezdim” dedi.