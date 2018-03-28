Çiftlik Bank'ın reklam yüzü Mehmet Çevik: Duruşu net bir sanatçıyım diye yıpratıyorlar

Binlerce insanı 1 milyar liradan daha fazla dolan Çiftlik Bank'ın reklam yüzlerinden oyuncu Mehmet Çevik, 'duruşu net bir sanatçı olduğunu savunurken, bunun için yıpratıldığını iddia etti. Saadet zincirine de hiç para yatırmadığını belirten Çevik, "Keşke o reklamı yapmasaydım” diyerek pişmanlığını da dile getirdi.

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın’ın firar etmeden önce katıldığı toplantılarda en önde yer alan oyuncu Çevik, Habertürk'ten Bülent İpek'e konuştu. Çevik'in açıklamaları şöyle:

Neden o etkinliklere katıldınız?

"Meşru olduğunu düşündüğüm bir projenin tesis açılışlarında durdum ama sisteme katılmadım. Bu bir üretim sahasının açılışıydı. Kendimi şöyle mağdur hissedebilirim, ruhsatlı ve yasal olduğunu düşündüğüm bir işin basın ayağında bulundum. Ben hayatını ilkeli yaşamaya çalışan bir adamım.

Sadece medya alanında reklam anlaşması yapmıştım. Ocak ayında yeni üye alımı durdurulmuştu. Bir dolandırıcının pervazında ‘Sağduyulu bir yerde duruyorum’ demek artık içimi rahatlatmıyor.

Para yatırdınız mı?

© AA/ Murat Kaynak Çiftlik Bank mağdurları arasında milletvekilleri de var

Hayatım boyunca kolay kazancın eşiğinde durmadım.

Maddi olarak alacağınız kaldı mı?

Benim alacağım zaten küçük bir meblağ idi.

Şu an neler hissediyorsunuz?

Gönül verdiğim mesleği yaparken dolandırıcılar grubunun içine düşmek çok üzücü.

Bu suçta payınız yok mu?

Eğer ortada bilmediğim için bir suç oluşmuşsa bu tabii benim için vebal haline gelir. Hayatım boyunca menfaat için eğilmedim. Açılış fotoğraflarında yer almamın bu kadar konuşulması galiba duruşu net bir sanatçının yıpratılmasına yönelik bir politikanın ürünü.

Bütün güzel şeyler çirkinlerin malzemesi haline dönüştürülüyorsa tabii ki üzgün olursunuz. Ben bu oluşumdaki mekanizmanın önemli bir dişi miyim? Hayır. Suçlu olsaydım hem yasal hem de vicdani zeminde bunun karşılığını hiç tereddüt etmeden çekerdim.

Önce şu ateşin düşmesi gerekiyor. Benim de yapacaklarım var. Gerekirse şikâyetçi olan insanların içinde yer alıp bu zeminin ne menem bir şey olduğunu anlatan açıklamalar yapacağım.

Sizi tanıyanların tepkisi nasıl?

Tepki görmedim ama suratlarının düştüğünü söylemek mümkün. Şu an yaşamdan geri çekilmedim. Atıl durumda kalarak hayatta yaşanmaz, ben atıl durumda kalmam. Gerekirse arkadaşların tepkilerine de maruz kalırım, çıkar yüzleşirim."