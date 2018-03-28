Bu da 'Kelebek' vurgunu: Japon engelliyi de dolandırdılar

Türkiye'de her gün yeni bir vurgun haberi geliyor. Bu sefer vurgun işitme engelli vatandaşlar üzerinden yapıldı. Bir çete, yüksek kar vaadiyle 13 kişiyi 550.000 lira dolandırdı. Dolandırılanlar arasında Japonya’daki bir engelli derneğinin başkanı da var. Dolandırılan Japon, parayı dolandırıcının Kuran'a el basmasından sonra verdiğini söyledi.

Bu da 'Kelebek' vurgunu: Japon engelliyi de dolandırdılarhttps://t.co/v6Xop3szrd pic.twitter.com/AQ7XYKS2BX — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 28, 2018

Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre Eskişehir, Kocaeli ve Bursa’daki vurgunun boyutları mağdurların bir araya gelmesiyle ortaya çıktı. İddiaya göre geçen yıl işitme engellilerle iletişime geçen Ömer Ç., İsmail A., Altan B., Fatih B., İbrahim D. ve işitme engelli tercümanı Bülent A. “İşitme engelliler yararına şirket kurduk. Yüksek kâr payı ve hisse vereceğiz” dedi. Şebeke üyeleri, ağlarına düşürdüğü 13 işitme engelliye değişik bankalardan toplam 550.000 liralık kredi çektirdi. Kurbanlar, paraları banka dışında güvenlik kameralarının olmadığı bir noktada elden teslim etti.

JAPON BAŞKANI DA İKNA ETTİLER

Bu sırada kendisi de işitme engelli olan şebeke üyesi Ömer Ç., önceden tanıştığı ve Japonya’da bir işitme engelliler derneğinin başkanı olan Yoichi Fujiyama ile de internet üzerinden görüntülü görüşme yaptı. Şirket kurduğunu ve yüksek kar payı verdiklerini anlatan Ömer Ç. Fujiyama’yı da ikna etti. Bunun üzerine İstanbul’a gelen Fujiyama, yanında getirdiği 30.000 doları Ömer Ç.’ye verdi. Bir süre sonra ise bu kez Ömer Ç. Japonya’ya gidip buluştuğu dernek başkanının 3 kişiden topladığı 100.000 doları aldı. Paraları toplayan 6 kişi ortadan kayboldu.

Dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar hukuk mücadelesi başlatmak için bir araya geldi. Fujiyama da diğer mağdurlarla irtibat kurarak başından geçenleri çektiği video ile anlattı. Dolandırıcılar hakkında suç duyurusu yapan mağdurlardan Eskişehir İşitme Engelliler Spor Kulübü’nün eski Başkanı İslam Yılmaz, tercümanı aracılığıyla yaşadıklarını anlattı. Yılmaz “Bize şirket kurduklarını ve yüksek kAr payı ile hisse vereceklerini söylediler. Bankadan parayı çekip verdiğimde almadılar. Parayı banka dışında kameraların olmadığı bir yerde aldılar. Herkes parayı teslim ettikten sonra ortadan kayboldular. Şimdi bir araya geldik. Suç duyurusunda bulunacağız. İşitme engelliler dikkatli olsun” uyarısında bulundu. 13 mağdura tercümanlık yapan Türkiye Sağır Sporları Federasyonu’nun eski tercümanı Münevver Öztopçuoğlu, Fujiyama’nın da dava açılması durumunda müdahil olmak istediğini söyledi.

Dolandırıcılara 130.000 TL kaptıran Japon Yoichi Fujiyama, diğer mağdurlara gönderdiği videoda yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Ömer Ç. ile Gaziosmanpaşa’da buluştuk. ‘Kelebek’ isminde bir altın borsası kurduklarını ve faizle para vereceklerini söylediler. Ömer Ç. yemin etti, Kuran’a el bastı. Aldığı parayı faiziyle geri vereceğini söyledi, 30.000 dolar verdim. Daha sonra Japonya’ya geldiler. Fatih, Ömer ve Bülent Japonya’ya geldiğinde sohbet ettik. Onları işitme engellilerle buluşturdum. Borsayı onlara da anlattılar. 100.000 dolar daha alıp Türkiye’ye döndüler. Evlerimize icra geldi. Ben de Türkiye’ye geldim. Ömer’i aradım ama bulamadım. Her yerde arıyorum hala.”