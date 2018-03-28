'Bir yere kaçmıyoruz' diyen Anadolu Farm kurucusu, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

Kayseri'de, Çiftlik Bank gibi bir yapıya sahip olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Ekolium A.Ş. Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı.

Kayseri merkezli yaklaşık faal 4500 ortağı bulunan, 'Tauk' adıyla restoran zinciri ve gıda işiyle uğraşırken üyelerinden 90 milyon TL topladığı saptanan 'Ekolium A.Ş. Anadolu Farm' şirketiyle ilgili MASAK'ın ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadale Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Operasyon kapsamında tüm val varlığına el konulan şirketin kurucusu İsa Karademir de takibe alındı. 23 Mart'ta yurt dışına çıkma girişimi üzerine polis, kendisini kurucu üye olarak tanıtan, ancak firmanın şube müdürlerinden biri olduğu belirlenen İsa Karademir'i 25 Mart'ta gözaltına aldı.

2015'te bir banka şubesinde çalışmaya başlayan, 2017 yılında buradan ayrılıp Anadolu Farm'ı kuran Karademir, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 'bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla adliyeye sevk edilecek.

Karademir, "Üyelerimiz aleyhimizde haberlere inanmasınlar. Şu anda Kayseri'deyiz, bir yere gittiğimiz yok. Bu süreçte restoranlarımızla kendimiz ilgileniyoruz. Allah'ın izniyle bu süreci biz atlatacağız. Üyelerimizden destek bekliyoruz" demişti.