İhsan Eliaçık hakkında 7.5 yıl hapis istemi

Yazar İhsan Eliaçık'ın, bir internet sitesinde yazdığı yazılarda PKK propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, İhsan Eliaçık ve avukatı katılmazken, Cumhuriyet Savcısı Hakan Özer mütalaasını mahkemeye sundu.

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Mütalaada, Eliaçık'ın bir internet sitesinden yazdığı yazılarda PKK'nın propagandasını yaptığına ilişkin BİMER'e ihbarda bulunulduğu belirtildi. Söz konusu yazılara yer verilen mütalaada, bahse konu yazılarla sanık tarafından devletin güvenlik güçlerince yürütülen meşru ve haklı operasyonlarla ilgili olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışıldığı ifade edildi.

Eliaçık'ın yazısında, PKK/KCK mensuplarının belirli bölgelerde hendek kazma eylemlerinin masumane olarak gösterildiği, bu şekilde sözde örgütsel şiddet eylemlerinin sahiplenildiği anlatılan mütalaada, sanığın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin topraklarını 'sözde Kürdistan' olarak nitelendirerek örgütün ideolojisini yaymaya ve meşru göstermeye çalıştığı belirtildi.

1.5 YILDAN 7.5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Mütalaada, Eliaçık'ın yayınlanan yazıları bir bütün olarak değerlendirildiğinde eylemlerinin 'terörist şiddete çağrı, tahrik ve teşvik edici, silahlı direnişe ve isyana davet ile şiddet eylemlerini övücü nitelikte' olduğu ifade edilerek, sanığın bu şekilde yazılarla zincirleme bir şekilde terör örgütü propagandası suçunu işlediği kaydedildi.

Mütalaada, sanık Eliaçık'ın 'terör örgütü propagandası yapmak suçundan 1.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, mütalaanın Eliaçık ve avukatına tebligat ile gönderilmesine, sanık ve avukatına mütalaasına karşı savunmalarını yapmak için bir sonraki celseye kadar süre verilmesine karar verdi.

Sanık ve avukatına kesin süreye rağmen istemeleri halinde ek süre verilmeyeceği uyarısının da tebligatta yer almasına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.