İhsan Eliaçık hakkında 7.5 yıl hapis istemi

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, İhsan Eliaçık ve avukatı katılmazken, Cumhuriyet Savcısı Hakan Özer mütalaasını mahkemeye sundu.
Eliaçık'ın yazısında, PKK/KCK mensuplarının belirli bölgelerde hendek kazma eylemlerinin masumane olarak gösterildiği, bu şekilde sözde örgütsel şiddet eylemlerinin sahiplenildiği anlatılan mütalaada, sanığın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin topraklarını 'sözde Kürdistan' olarak nitelendirerek örgütün ideolojisini yaymaya ve meşru göstermeye çalıştığı belirtildi.
1.5 YILDAN 7.5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Mütalaada, sanık Eliaçık'ın 'terör örgütü propagandası yapmak suçundan 1.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Mahkeme heyeti, mütalaanın Eliaçık ve avukatına tebligat ile gönderilmesine, sanık ve avukatına mütalaasına karşı savunmalarını yapmak için bir sonraki celseye kadar süre verilmesine karar verdi.
Sanık ve avukatına kesin süreye rağmen istemeleri halinde ek süre verilmeyeceği uyarısının da tebligatta yer almasına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.
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