Geçmişte Fatih Sultan'ın kabri bulunan sit arazisi, DMO'ya devredilmiş

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, 2007 yılında DMO'nun Afyon, Isparta, Samsun, Tekirdağ, Sivas, Konya, Kayseri, Zonguldak bölge müdürlükleri kapatıldı. Buralardaki taşınmazlar ile Ankara ve Sakarya'da DMO'ya ait bazı gayrimenkuller Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Bunun karşılığında da Gebze-Çayırova bölgesinde bulunan arazi DMO Genel Müdürlüğü'ne verildi. Ancak tahsis edilen bu arazide Fatih Sultan Mehmet'in otağının kurulduğu ve kabrinin de geçmişte burada bulunması nedeniyle bölgenin sit kapsamında olduğu belirlendi. Sayıştay, bu konuda şu değerlendirmeyi yaptı:

“Maliye Bakanlığı mülkiyetinde iken DMO'ya başka bölgelerde bulunan arazilerine mahsuben verilen Kocaeli İli Gebze İlçesi ayırova Mahallesi 89 pafta 4 ada 40 No'lu parsel 195.764 metrekare yüzölçümlü taşınmazın SİT alanı olduğunun ortaya çıkması ve bu alana işletme kurulmasının mümkün bulunmaması nedeniyle, sağlıklı ve güvenli bir üretim tesisinin kurulması için üretim yapmaya uygun ihtiyaç duyulan arazinin Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden talep edilmesi önerilir.”

Fatih Sultan Mehmet'in kabri şu an Fatih Camii'nde bulunuyor.