GetContact dahil: Rehber uygulamaları hakkında inceleme başlatıldı

GetConcact de dahil olmak üzere 25 rehber uygulaması hakkında inceleme başlatıldı. Uygulamalar, kişisel verilerin korunması açısından eleştiriliyordu.

Telefon numarasından isim veya isimden telefon numarası sorgulamaya imkan veren rehber uygulaması GetContact'in hızla yaygınlaşması kişisel verilerin usulsüz kullanımına ilişkin endişeleri de beraberinde getirirken bu tarz 25 uygulama hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

BTK'DAN UYARI

Öte yandan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan da söz konusu uygulama ile ilgili uyarıda bulundu.

© REUTERS/ David Mdzinarishvili Kaspersky Lab araştırması: Eski sevgiliniz kişisel verilerinizi kullanabilir

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, hızla yayılan ve güvenlik açığı içeren 3. parti uygulamalarla kaynağı belli olmayan, kullanıcıdan izin talep eden GetContact ve benzeri uygulamaların kişisel bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesine neden olabileceği konusunda uyardı.

Rehberlik hizmeti veren uygulamalara yönelik şikayetlerin artması üzerine BTK’nın konuyu gündemine alması bekleniyor.

4.5 MİLYAR SORGULAMA

Rehber uygulamaları arasında GetContact, CIA, UpCall, Truecaller, CallApp, Kim Arıyor? uygulamaları öne çıkıyor. Bu uygulamaların sadece Google Play üzerinden indirilme sayısı 100 milyonları buluyor. Söz konusu uygulamalardan GetContact, Apple'ın AppStore uygulama marketinde popüler ücretsiz uygulamalar listesinde ilk sırada yer alıyor. Google Play'de ise 10 milyona yakın kişinin indirdiği GetContact uygulamasıyla şu ana kadar 4.5 milyar telefon sorgulaması yapıldı.

Telefon sorgulaması yapabilmek için indirilen uygulamalarla sisteme giriş yapmak ve arama ekranına numarayı yazarak sorgulama tuşuna basmak yeterli oluyor. Bu uygulamalar, kişilerin rehberlerde nasıl kayıtlı olduğunu göstermesinin yanı sıra kullanıcıya istenmeyen aramaları engelleme özelliği sunuyor.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, rehberlik hizmeti veren internet siteleri veya uygulamalarının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle durdurulmasına karar vermişti. Kurumca 25 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararında söz konusu internet sitesi ve uygulamaların faaliyetlerine son vermemesi halinde buralara erişimin engellenmesi adına yetkili kurumlara başvuruda bulunulacağı bildirilmişti.