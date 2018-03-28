Başbakan Yıldırım'dan e-Devlet açıklaması: Bürokrasi tuş oluyor

Başbakan Binali Yıldırım, devlet tarafından verilen birçok hizmetin e-Devlet üzerinden yapılacağını, vatandaşların bürokrat görmeyeceğini söylerken "Bürokrasi tuş oluyor. Tuşa basacaksınız işinizi yapacaksınız" dedi. Yıldırım, "Türkiye, offline değil online ülke konumuna geldi" değerlendirmesini yaptı.