Suriyeliler için danışma merkezi açıldı

Şanlıurfa Valiliği himayesinde BM Mülteciler Yüksek Komiserliği finansmanıyla kentteki sığınmacıların yaşadığı sorunları bizzat ve telefonla iletebileceği merkezin açılışı dolayısıyla Şanlıurfa Valiliği konferans salonunda tanıtım toplantısı düzenlendi.
Artini, merkez aracılığıyla sığınmacıların sorun ve taleplerinin kısa sürede çözümüne katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.
'TALEPLER ALINACAK, ÇÖZÜM SÜRECİ TAKİP EDİLECEK'
Merkezin kurulumuna ilişkin 3 yıldır çalışma yapıldığını anlatan Erin, "0 414 2141444 numaralı hattan sığınmacılar sorunlarını iletebilecek. 08.00'den gece 22.00'ye kadar sığınmacılar sorunlarını anlatabilecek. Şu an 10 personelle hizmet verecek merkezin ihtiyaca göre çalışan sayısı da artırılabilecek. Talepler alınacak, sorunun çözüm anına kadar sürecin takibi yapılacak" diye konuştu.
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