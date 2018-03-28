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    Mevlüt Uysal

    İBB Başkanı Uysal: Zorla kimseye kentsel dönüşüm yaptırmayacağız

    © AA/ Arif Hüdaverdi Yaman
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Silivri'de yapılacak sosyal konutların detaylarını açıkladı. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Uysal, "Zorla kimseye kentsel dönüşüm yaptırmayacağız. İmzasını getirenlerin yerinde kentsel dönüşüm yapacağız" dedi.

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    © REUTERS/ Carlos Jasso
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    İBB Başkanı Uysal, KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım'la birlikte, İBB'nin Saraçhane'deki binasında Silivri'de KİPTAŞ tarafından yapılacak sosyal konut projesiyle ilgili bilgi verdi.

    KİPTAŞ'ın bir dönem ticari gelir getirici konutlar yaptığını belirten Uysal, "İstanbul halkı 'KİPTAŞ artık eskisi gibi değil' diye düşünmüş olabilir. Üst gelir gruplarına konut yapan şirketler var. Biz şu anda KİPTAŞ olarak yeniden sosyal konut, dar gelirlilere konut örnek projelere ağırlık verme kararı aldık" dedi.

    Uysal, "Zorla kimseye kentsel dönüşüm yaptırmayacağız. İmzasını getirenlerin yerinde kentsel dönüşüm yapacağız" diye konuştu.

    '2+1 DAİRE 195 BİN TL, 3+1 DAİRE 215 BİN TL'

    konut, İstanbul
    © AA/
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    Silivri'deki projeye ilişkin konuşan Uysal, "Bin 508 konut, Silivri 3. Etap'ta yine dar gelirliler, İstanbul'da evi olmayanlar için şu anda 195 bin TL 2+1, 215 bin TL 3+1. Her dairenin otoparkı, yeşil alanı, sosyal alanları. Sitede olması gereken tüm sosyal imkanların olduğu bir yapı" diye konuştu.

    Daire ücretinin 30 bin lirasının peşin olarak alınacağını belirten Uysal, şunları söyledi:

    "Geri kalan yüzde 80'ini 36 ay faizsiz taksit yapma hakkı var ya da kredi kullanarak 120 ayı 0.92 ile çok daha düşük taksitlerle ödeme imkanı var. 24 ay satmama şartı var. Maliyetinin altına veriyoruz. Hak sahipleri alsın, hemen alıp satmaya girmesin. En azından binası bitsin, anahtarını alsın, oturabilecekse devam etsin. Oturma imkanı yoksa ondan sonra satsın."

    'METROBÜSÜ BUGÜN UZATIRSAK SİLİVRİLİLERE KÖTÜLÜK YAPMIŞ OLURUZ'

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal
    © Fotoğraf: DHA
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    Uysal, metrobüsün Silivri'ye kadar uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin bir soru üzerine, "Metrobüs şu anda normal kapasitesinin üzerinde. 500 bin günlük kapasite ile planlanmış, şu anda 900 bin. Silivri'ye uzatıldığı zaman 1 milyon 300, 1 milyon 400 bin demek. Metrobüse binen vatandaşlarımızın halini hepimiz görüyoruz. Dolayısıyla şu anda var olan sıkıntıyı nasıl aşarız onun çözümünü ararken, Silivri'ye uzatarak o çözülemez" dedi.

    Silivri'deki KİPTAŞ konut projesinin tanıtımının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uysal, şöyle devam etti:

    "Ancak bizim eski Sirkeci-Halkalı banliyo dediğimiz, şu anda Kazlıçeşme-Halkalı banliyo çözüldüğü zaman önemli bir rahatlamanın olduğunu düşünüyoruz. Bir de Halkalı-Bahçeşehir, Esenyurt-Beylikdüzü metromuzun Esenyurt'a kadar ihalesi yapıldı. İptal edilen metrolarımızda 4 tane hattın yıl sonuna kadar bitirilmesi sözünü aldıktan sonra devam kararını almıştık. O zaman Silivri'ye uzayıp uzamayacağını düşünmemiz lazım. Bugün uzatırsak Silivrililere kötülük yapmış oluruz. Mevcut metrobüs yolcularımıza da iyilik yapmış olmayız, diye düşünüyorum" dedi.

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    Etiketler:
    metro, metrobüs, kentsel dönüşüm, Konut, İBB, Mevlüt Uysal, Beylikdüzü, Esenyurt, Halkalı, Silivri, İstanbul
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