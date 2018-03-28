Bakan Yılmaz: 25 bin öğretmen atamasının 1000'i Van'a

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "25 bin öğretmen ataması yapılacak. Bunlardan 1000 öğretmeni de belki daha fazlasını Van'a gönderme konusunda mutabakata vardık" dedi.

Eğitimin kalitesinin arttırılması için olmazsa olmaz unsurlardan birinin öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltmak olduğunu söyleyen Bakan Yılmaz, 25 bin öğretmen atamasının gerçekleştirileceği bilgisini verdi.

Van'da katıldığı bir programda konuşan Yılmaz, "Yeni öğretmen alımı dönemini başlattık. 25 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Bunlardan 1000 öğretmeni de belki daha fazlasını, Van'a gönderme konusunda mutabakata vardık" diye konuştu.

Van'da ilkokullarda öğretmen başına düşen öğrenci sayısının 35'ten 20'ye düştüğüne dikkati çeken Yılmaz, şunları söyledi:

"6136 öğretmen vardı 2002'de. Şimdi 16.329. 3800 dersliğimiz varken şimdi 11.796 dersliğimiz var. 3 katından fazla. Toplam öğrenci sayımız da 331.000. Bunun yanında üniversitemizde de 33.000'e yakın öğrencimiz var."