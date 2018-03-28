Malkoç: Türkiye'de hak arama kültürü yaygınlaşıyor

İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret eden Malkoç daha sonra İzmir Barosu'na geçti. Malkoç, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, Kamu Denetçiliği Kurumunun idarenin her türlü eylem ve işlemini denetlediğini, bunu sadece Ankara'da oturarak yapmadıklarını, illeri dolaştıklarını ifade etti.

Bu kapsamda İzmir'de de temaslarda bulunduklarını aktaran Malkoç, ziyaretlerde idareyle ilgili talepleri, şikayetleri dinlediklerini söyledi.

‘AVRUPA'DAKİ IRKÇILIĞIN, İSLAM KARŞITLIĞININ ARTTIĞINI GÖRDÜK. BELÇİKA'YA, AVUSTURYA'YA, ALMANYA'YA GİDEREK HAK ARAMA YOLLARINI ANLATMAYA ÇALIŞTIK'

Kamu Denetçiliğinin yurt dışındaki vatandaşlara yönelik çalışmaları da bulunduğuna dikkati çeken Malkoç, şunları aktardı:

"Avrupa'da 6 milyon insanımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle 2017 yılında Avrupa'daki seçimler münasebetiyle yabancı düşmanlığının, ırkçılığın, İslam karşıtlığının arttığını gördük. Oradaki insanımıza, Belçika'ya, Avusturya'ya, Almanya'ya giderek hak arama yollarını anlatmaya çalıştık. Sadece Türkiye'den oraya gidenler değil. Örneğin Bulgaristan'da, Yunanistan'da insanımız var. Onlara da hak arama konusunda çalışmalar yapalım dedik. Bunu memnuniyetle yapacağız."

Kamu Denetçiliğine yapılan başvurulardaki artışın altını çizen Malkoç, şöyle devam etti:

© AA/ Arşiv Kamu Başdenetçisi Malkoç: En fazla şikayet YÖK ve Milli Eğitim'den

"Biz hak arama veya itiraz kültürü çok yaygınlaşmış bir toplum değiliz. Son yıllarda özellikle elektronik haberleşmecilik aracılığıyla bunun biraz daha arttığını görüyoruz. Bunu yanlış kullananlar da var. Ama hak arama usullerini doğru kullananların oranı epey artıyor. Kamu Denetçiliği Kurumu yeni bir kurum olmasına rağmen çalışma temposunu artırdı. Sivil toplum örgütleriyle, basınla irtibatını arttırdı. Bununla da ilgisi var. Hem milletimizin refahı arttıkça, kültürü gelişip yaygınlaştıkça hem de kurumlar kendini tanıttıkça bu artıyor. Hak arama kültürünün yaygınlaşması Türkiye'nin gücünü artırmak demektir."