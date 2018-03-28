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    Abdullah Gül

    'Abdullah Gül'ü polisin elinden zor aldılar'

    © Fotoğraf: DHA
    Türkiye
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    Gazeteci Fehmi Çalmuk, 'Büyük Doğu'nun Atlıları' adlı kitabında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Milli Türk Talebe Birliği'nde (MTTB) İcra Konseyi Muhasibi başkanlığı yaptığı dönemde polislerce gözaltına alınmasına ilişkin ayrıntıları anlattı.

    Mehmet Ali Şahin
    © AA/ Mustafa Kamacı
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    Çalmuk, kitabın 'Abdullah Gül'ü polisin elinden zor aldılar' başlıklı bölümünde, Gül'ün bir maç esnasında polislerce gözaltına alınıp karakola götürüldüğünü yazdı. Çalmuk'un kitabında Ömer Öztürk'ün anılarına dayandırdığı bölüm şöyle:

    "MTTB'nin spor faaliyetleri gençler tarafından oldukça destek görür. İddialı maçlarda MTTB yöneticileri bile gelip takımlarını destekler, slogan atarlar. Bunlardan birisi de Abdullah Gül'dür. Rakip takım MTTB'lilerin sloganlarından rahatsız olunca polise şikayette bulunurlar. Bunun üzerine polisin yaka paça Emniyet'e götürdüğü gençler arasında Abdullah Gül de vardır. Ömer Öztürk hatırasını şu şekilde dile getirecektir:

    'MAÇ SIRASINDA KAVGA ÇIKMIŞ, POLİS DE ALMIŞ GÖTÜRMÜŞ'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül Müze ve Kütüphanesi’nin açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile sohbet etti.
    © AA/ Murat Kula
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    'Basketbolda üçüncü amatör kümedeydik, kazanırsak ikinci amatör kümeye yükseleceğiz. Maç, Teknik Üniversite'de. Bizim spor kulübü idarecileri çok ısrar ettiler.

    — Başkan illa sen de geleceksin, sen gelirsen maçı alırız, gelmezsen almamız zorlaşır, diye.

    Biz de gittik. O sırada Bekir Yıldız, spor kulübünün müdürüydü. Abdullah Gül de MTTB İcra Konseyi Muhasibi'ydi. Ben gidemezsem diye onu da göndermiştim. Riyaseti temsilen orada bulunuyordu. Maç sırasında bağırıp çağırırken kavga çıkmış. Polis de almış, götürüyor arkadaşları. Bir komiser yardımcısı iki de polis Abdullah Gül ile Bekir Yıldız'ın elinden tutmuş götürüyorlar. Bana haber verdiler. Gittik, komiser yardımcısıyla selamlaştım. Adam öyle sert konuşuyor ki…

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    — Ben Talebe Birliği Genel Başkanıyım, dedim.

    — Evet, ne olacak? dedi.

    — Ne olacağı yok; bakın İstanbul güzel yerdir. Haberiniz olsun komiserim, dedim.

    — Kardeşim, şu adamlarına sahip çıksana. Bir daha kavga kavga çıkarmasınlar. Al git arkadaşlarını, dedi.

    Tabii polisler anlamadı, ama komiser yardımcısı ne demek istediğimi anladı. O arkadaşları böylece polisin elinden almış olduk."

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    Etiketler:
    futbol, gözaltı, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB), Abdullah Gül, Türkiye
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