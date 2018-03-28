Özgürlükçü Demokrasi gazetesine kayyum atandı, 21 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin PKK ile iltisakı bulunduğu gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında gazete çalışanlarının da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde gazeteye kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca Özgürlükçü Demokrasi gazetesine yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde, polis ekipleri gazeteye operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında gazete ve matbaa çalışanlarının da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Özgürlükçü Demokrasi which was the successor of Özgür Gündem has been raided after midnight; people working at the newspaper headquarters and printing house have been detained, as police searched the premises. pic.twitter.com/FTeumpGXtC — dokuz8 NEWS (@dokuz8_EN) March 28, 2018

​Savcılığın talebi üzerine alınan arama ve el koyma kararı kapsamında emniyet güçlerinin gazete ve matbaada arama yaptıkları kaydedildi. Şüpheliler hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından işlem yapılacağı belirtildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında, yine savcılığın talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliği'nce gazeteye ve matbaaya kayyum atandığı öğrenildi.