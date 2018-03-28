Afrin için Hatay'a yeni gümrük kapısı açılacak

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kontrolü sağladığı Afrin'e insani yardımların daha kolay ulaştırılabilmesi amacıyla yeni bir gümrük kapısı açılması kararlaştırıldı. Söz konusu gümrük kapısının Hatay'ın Kumlu ilçesi Hamam Köyü yakınlarında açılması planlanıyor.