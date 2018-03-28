Afrin için Hatay'a yeni gümrük kapısı açılacak

Afrin'e insani yardımların daha kolay ulaştırılabilmesini sağlamak amacıyla, Hatay'dan bölgeye geçiş için yeni bir gümrük kapısının açılmasına karar verildi.
Bakanlık ve Hatay Valiliği yetkilileriyle yapılan incelemeler sonucu söz konusu gümrük kapısının Hatay'ın Kumlu ilçesi Hamam Köyü yakınlarında açılması konusunda mutabakata varıldı.
TSK'nın Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı sonrasında bölgedeki imar, insani yardımlar ve yerleşik düzene geçilmesine yönelik koordinasyon görevi Hatay Valiliği'ne verilmişti.
Gümrük kapısının açılmasının planlandığı Hamam Köyü çevresinde karayolu altyapısının uygun olduğunu belirten yetkililer, yolun Cinderes üzerinden Afrin'e ulaştığını bildirdi. Yakın zamanda gümrük kapısının açılacağı noktada saha düzeltme ve inşaat işlemlerine başlanması planlanıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)