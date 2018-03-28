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    Milli Güvenlik Kurulu (MGK)

    MGK'den Menbiç, Sincar ve Kandil'e operasyon uyarısı

    © AA/ Kayhan Özer
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sona erdi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Kayhan Özer
    Erdoğan'dan ABD'ye Menbiç çıkışı: Varsa cesareti olan buyursun, hodri meydan diyoruz
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen MGK toplantısı sona erdi. Saat 14.50'de başlayan toplantı yaklaşık 4.5 saat sürdü.

    Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada Menbiç'e işaret edilerek, "Teröristler bölgeden uzaklaştırılmazsa Türkiye inisiyatif kullanacak" denildi.

    Açıklama şöyle:

    • Ülkemizin asayiş ve güvenliğini etkileyen iç ve dış gelişmeler ile Türkiye'yi yakından ilgilendiren uluslararası konular gözden geçirilmiş; terörle mücadele tüm boyutlarıyla ele alınmıştır. Bu bağlamda; PKK/PYD-YPG, DEAŞ, FETÖ/PDY gibi proje terör örgütlerinin eylemleri başta olmak üzere, milli güvenliğimizi hedef alan her türlü tehdide karşı hukuk çerçevesinde alınan ve kurulumuzca önerilen tedbirler gözden geçirilmiş; terörün sonlandırılması için yurt içinde olduğu gibi, yurt dışında da aynı azim ve kararlılıkla sürdürülen mücadele kapsamlı şekilde değerlendirilmiştir. Türkiye'nin yurt dışı operasyonları karşısında, aldığı tüm desteğe rağmen tutunamayan terör örgütünün, yeniden ülke içinde eylemlere yönelme ihtimaline karşı gerekli tüm tedbirlerin titizlikle uygulanması hususundaki kararlılık teyit edilmiştir.

    'ZEYTİN DALI HAREKATI HAKKINDA BİLGİ SUNULDU'

    • Ülkemize yönelik saldırılar gerçekleştiren teröristleri etkisiz hale getirmek, Türkiye'nin hudut güvenliğini sağlamak, bölgesel ve küresel barışa katkıda bulunmak, yerlerinden edilmiş Suriyeliler'in yurtlarına geri dönüşlerini temin etmek ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen "Zeytin Dalı Harekatı" hakkında Kurul'a bilgi sunulmuştur.

    'SİNCAR VE KANDİL'DEKİ FAALİYETLER IRAK TARAFINDAN DURDURULMAZSA TÜRKİYE ENGELLEYECEK'

    • Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
      Erdoğan: Bir gece ansızın Sincar'a da gireriz
      Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kürt, Arap ve Türkmenler'den müteşekkil Özgür Suriye Ordusu'nun birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı neticesinde, terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarılan Suriyeliler'in harekata gönülden destek vermesinin üzerinde önemle durulmuştur. Türkiye'de misafir edilen ve bölgenin asli sahipleri olan yüz binlerce Suriyeli'nin geri döndükleri yerlerde güven, huzur ve refah içinde yaşayabilmeleri için gereken tedbirlerin hayata geçirilmesi konusundaki çalışmalar değerlendirilmiştir. İşgal ettiği diğer yerlerde olduğu gibi Afrin'de de, çocuk yaştakileri silahlandıran, masum sivilleri canlı kalkan olarak kullanan, etnik temizlik dâhil her türlü insanlık suçunu işleyen bölücü terör örgütünün, DEAŞ ile iş birliği içinde olduğunun uluslararası kamuoyuna bir kez daha hatırlatılmasında fayda mülahaza edilmiştir. Menbiç'teki teröristlerin bir an önce bölgeden uzaklaştırılması gerektiği, aksi takdirde Türkiye'nin, diğer bölgelerde olduğu gibi burada da bizzat insiyatif kullanmaktan çekinmeyeceği belirtilmiştir. Fırat'ın doğusundaki Suriye topraklarında yuvalanan teröristlerle ilgili de aynı kararlılık içinde olduğumuz vurgulanmıştır. Suriye'nin yanı sıra, Sincar ve Kandil başta olmak üzere, Irak'ın çeşitli yerlerinde de ülkemize saldırmak üzere yerleşen bölücü terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerinin, öncelikle Irak devleti tarafından önlenmesinin beklendiği, bunun mümkün olmaması hâlinde ise bizzat Türkiye tarafından engelleneceği ifade edilmiştir.
    • Dönem içerisinde bazı ülkelere yapılan ziyaretler ve münferit görüşmeler ile diğer dış siyasi gelişmeler hakkında Kurul'a bilgi arz edilmiş, izlenebilecek stratejiler konusunda değerlendirmelerde bulunulmuştur.

    'YUNANİSTAN'IN TUTUMU İYİ KOMŞULUĞA AYKIRI'

    • Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos
      © REUTERS/ Alkis Konstantinidis
      Yunan bakandan Osmanlı göndermesi: 1821'de olduğu gibi bozguna uğratırız
      Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki gelişmeler hakkında genel bir değerlendirme yapılmış; bilhassa Yunanistan'ın iyi komşuluğa aykırı tutum ve davranışlarının tarafımızdan hassasiyetle takip edildiği ifade edilmiş, Türkiye'nin hak ve menfaatlerinden asla taviz verilmeyeceği karar altına alınmıştır.

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    Etiketler:
    Zeytin Dalı Harekatı, Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Recep Tayyip Erdoğan, Menbiç, Afrin, Kandil, Sincar, Irak, Suriye, Türkiye
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