Karamollaoğlu: Özelleştirme gelirinin 3.5 katını faiz lobisine ödediler

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Özelleştirme İdaresi'nin rakamlarıyla 15 sene içerisinde satılan varlıklara değindi.
Şimdi birkaç rakam vermek istiyorum.— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) 28 March 2018
Bunlar benim rakamlarım değil Özelleştirme İdaresi’nin kendi rakamları.
Bakın, 2003-2018 yılları arasında yani AK Parti’nin iktidar olduğu 15 yıllık dönemde neler satılmış: pic.twitter.com/Ja6DFV28QT
"Bunlar benim rakamlarım değil Özelleştirme İdaresi'nin kendi rakamları. Bakın, 2003-2018 yılları arasında yani AK Parti'nin iktidar olduğu 15 yıllık dönemde neler satılmış" mesajını paylaşan Karamollaoğlu, şunları yazdı:
'NE BULDULARSA SATMIŞLAR'
"Ne buldularsa satmışlar. Bu satılanların içinde TÜPRAŞ, PETKİM, TELEKOM gibi Türkiye'nin en karlı ve stratejik kuruluşları var. 100 yılda yaptıklarımızı 15 senede sattılar. Ne kadara mı sattılar? 60 milyar dolara. Peki… Bu 15 yılda faiz lobisine ne kadar faiz ödediler? 216 milyar dolar! Yani tamı tamına özelleştirmeden elde edilen gelirin 3.5 katı faiz lobisine ödediler."
100 yılda yaptıklarımızı 15 senede sattılar.— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) 28 March 2018
Ne kadara mı sattılar? “60 milyar dolara.”
Peki… Bu 15 yılda faiz lobisine ne kadar faiz ödediler? “216 milyar dolar!”
Yani tamı tamına özelleştirmeden elde edilen gelirin 3.5 katı faiz lobisine ödediler.
Doğan Medya Grubu'nun Demirören'e satışıyla ilgili yorumlarını da paylaşan Karamollaoğlu, "Bu satışın gerekçesi nedir? Bu ticari bir operasyon mudur yoksa siyasi bir operasyon mu?" sorusunu sordu ve ekledi:
'KİMSE ÜMİDİNİ KAYBETMESİN'
Satışın AK Parti'nin 'seçim yatırımı' olduğunu savunan Karamollaoğlu, şunları yazdı:
Medya padişahınsa, sosyal medya bizimdir! Hakikat, baskı ve ambargo ile gizlenemez.— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) 28 March 2018
"Eğer bu satış iddia edildiği gibi, iktidarın talimat ve baskısıyla gerçekleştiyse bize göre bunun tek bir anlamı vardır: "AK Parti 2019 seçimleri öncesi en büyük yatırımını yapmış demektir!' Ama kimse bu tabloya bakarak ümidini kaybetmesin. Karamsarlığa düşmesin. Dünün her şeye hâkim iktidarlarının bugün esameleri dahi okunmamaktadır. Güç sahipleri istedikleri kadar televizyonlara, gazetelere ambargo koysunlar. Kalplere ambargo koyamayacaklardır. Medya padişahınsa, sosyal medya bizimdir! Hakikat, baskı ve ambargo ile gizlenemez."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)