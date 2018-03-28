Rusya’nın Kemerovo kentindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında yaşamını yitirenler için Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde taziye defteri açıldı.

Rusya’nın Kemerovo kentindeki ‘Zimnyaya Vişnya’ isimli alışveriş merkezinde (AVM) 25 Mart’ta çıkan yangında çoğu çocuk en az 64 kişi yaşamını yitirdi. Yangın kurbanları için bugün Rusya’da ulusal yas ilan edilirken Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde de bir taziye defteri açıldı. Başta Ankara’da yaşayan Ruslar olmak üzere çok sayıda Ankaralı yurttaş büyükelçilikteki taziye defterine yazdı. Taziye defterini imzalayanlar, olayda çoğu çocuk 64 kişinin yaşamını yitirmesinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirtirken yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

© Sputnik/ Hüseyin Hayatsever Rusya’daki AVM yangınında yaşamını yitirenler için Ankara’da taziye defteri açıldı

Ankara’da mukim diğer büyükelçiliklerden çok sayıda temsilci de Rus büyükelçiliğindeki taziye defterini imzalayarak Rusya’ya başsağlığı mesajlarını iletti.

Türkiye adına da daha önce Moskova Büyükelçiliği görevini de yapmış olan Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ümit Yardım taziye defterini imzaladı. Yardım, taziye defterine “Kemerovo’daki acı olayda yaşamını yitirenlerin acısını bütün Rusya ile kalpten paylaşıyoruz. Bu trajik olay hepimizi derinden üzmüştür. Ailelerine de başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz” yazdı.

© Sputnik/ Hüseyin Hayatsever Türkiye adına da daha önce Moskova Büyükelçiliği görevini de yapmış olan Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ümit Yardım taziye defterini imzaladı.

Büyükelçiliğin önüne de yangında yaşamını yitirenlerin anısına çiçekler, oyuncaklar ve siyah balonlar bırakıldı.