CHP'li Özel: Erdoğan, mahkemelere talimat vermekten vazgeçmeli

Özel, AB-Türkiye Zirvesi’nde tutuklu iki Yunan askerinin durumuna ilişkin bir soruya “Ben adaletten büyük değilim" diyen Erdoğan’a çağrıda bulundu.
'AİHM'DEN YENİ CEZALAR GELMEDEN…'
Kavala’nın tutukluluğu ve OHAL uygulamalarını değerlendiren Özel şunları söyledi:
“Osman Kavala, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ile geçmişte iyi ilişkiler içinde olmuş biri. Kavala, daha önce iktidar partisi ile yakın ilişkiler içinde olan çok kişi gibi Erdoğan tarafından bizzat hedef gösterilerek, kurban seçilmiş bir kişi. AİHM’den Türkiye’ye yönelik yeni cezalar gelmeden iktidar partisinin OHAL dönemi yargılama ve tutuklamalarıyla ilgili tutumunu değiştirmesi gerekiyor.
'KAVALA'YA DAİR TEK DELİL BİR TOPLANTIYA HAZIRLIK'
Kavala’ya sorulan tek somut bulgu Gezi olaylarından sonraki bir tarihte Brüksel Carnegie Vakfı’nda bir toplantı sonrası yapılmış olan fotoğraf sergisinin hazırlığına yardımcı olmasına ilişkindir. Finansmana ilişkin tek iddia ise üniversiteli gençlerin yazışmalarında 2014 yılına ilişkin gerçekleştirecekleri bir etkinliğe dair küçük miktarda para talep etme niyetleridir.”
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)