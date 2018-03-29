GetContact’ın geliştiricisi: Verileri satmayacağız

“Beni rehbere nasıl kaydetmişler” sorusunu merak edenlerin kullandığı GetContact hakkında verilerin korunması gerekçe gösterilierek başlatıldı. Uygulamanın arkasından da Türk bir girişimci çıktı. Uygulamayı geliştiren Teknasyon şirketinin kurucusu Burak Sağlık, verileri satmayacaklarını belirtti.

Hürriyet'ten Ahmet Can'ın haberine göre rehber uygulaması GetContact'ın geliştiricisi Teknasyon'un sahibi Burak Sağlık eleştirilere şunları anlattı:

“Çağrı tanımlama uygulamalarını dünyada aylık 500 milyon kişi kullanıyor. Getcontact’ı 3 milyar doları aşan değerlemeye sahip girişimler ile rekabet edebilen bir ‘çağrı tanımlama’ girişimi olarak konumlandırıyoruz. Alternatiflerinden farklı kılan bir özelliğe sahip olmasını istedik ve bu nedenle ‘Nasıl Görünüyorum?’ özelliğini geliştirdik. Bu uluslararası veri paylaşımı kanunlarına uyumlu olarak hizmet sunmaktadır. Onlarca farklı ülkede beklediğimizin çok daha üstünde ilgi ile karşılaştık. Günlük aktif trafiğimiz 3 milyon kişiye ulaştı. Aylık ise 20 milyon.

© Sputnik/ Grigoriy Sisoev GetContact dahil: Rehber uygulamaları hakkında inceleme başlatıldı

Son birkaç gün içinde haberlerde iddia edilen veri paylaşımı ve kötüye kullanım ile ilgili doğrulayıcı nitelikte herhangi bir kanıt yer almamıştır. Bu tür asılsız haberleri gördükçe üzülüyor ve şaşkınlık içerisinde takip etmek zorunda kalıyoruz. Bu haberler nedeniyle bazı kullanıcılarımız, istediğimiz bazı izinler için endişe duyuyor. Bu endişeleri gidermek için www.getcontact.com web adresimizde bir bülten yayınladık."

Sağlık, “Yayımladığımız bültende kullanıcı verilerini üçüncü taraflara satmadığımızı vurguladık. İş modelimiz ücretli üyelik ve uygulama içi reklam sunumları” dedi.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA ELEŞTİRİSİ

Rehber uygulamaları arasında GetContact, CIA, UpCall, Truecaller, CallApp, Kim Arıyor? uygulamaları öne çıkıyor. Bu uygulamaların sadece Google Play üzerinden indirilme sayısı 100 milyonları buluyor. Söz konusu uygulamalardan GetContact, Apple'ın AppStore uygulama marketinde popüler ücretsiz uygulamalar listesinde ilk sırada yer alıyor. Google Play'de ise 10 milyona yakın kişinin indirdiği GetContact uygulamasıyla şu ana kadar 4.5 milyar telefon sorgulaması yapıldı.

© REUTERS/ David Mdzinarishvili Kaspersky Lab araştırması: Eski sevgiliniz kişisel verilerinizi kullanabilir

Telefon sorgulaması yapabilmek için indirilen uygulamalarla sisteme giriş yapmak ve arama ekranına numarayı yazarak sorgulama tuşuna basmak yeterli oluyor. Bu uygulamalar, kişilerin rehberlerde nasıl kayıtlı olduğunu göstermesinin yanı sıra kullanıcıya istenmeyen aramaları engelleme özelliği sunuyor.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, rehberlik hizmeti veren internet siteleri veya uygulamalarının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle durdurulmasına karar vermişti. Kurumca 25 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararında söz konusu internet sitesi ve uygulamaların faaliyetlerine son vermemesi halinde buralara erişimin engellenmesi adına yetkili kurumlara başvuruda bulunulacağı bildirilmişti.