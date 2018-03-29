CHP'de medya talimatları: Stratejik önemde konular hakkında şahsi görüşler açıklanmayacak

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, milletvekili ve parti meclisi (PM) üyelerine gönderilen 'Medya Tutum' belgesinde, parti içi sorunların medya önünde tartışılmasına yasak getirildi.

Gazeteci kökenli milletvekillerinden Tuncay Özkan’a bağlı olan CHP Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Genel Başkan Yardımcılığı, milletvekili ve PM üyelerine 'medya tutum belgesi' hazırladı. Sıkıntıların önüne geçebilmek için birçok önlemin yer aldığı belgede partililere yönelik sert talimatlar bulunuyor. “Amaç, her arkadaşımızın medyada daha çok yer almasını ve partimizin sesinin daha güçlü duyulmasını sağlamak” denen tutum belgesinde sıralanan talimatlar şöyle: