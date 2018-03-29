AK Partili Ensarioğlu: MHP ile yapılan ittifak Kürt düşmanlığı üzerinden değil, yeni sistemin zorunluluğu

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, doğu ve güneydoğu bölgesinde barajı aşamayacağını savunduğu HDP'nin oy almak için hile yaptığını iddia etti. Ensarioğlu, bölgedeki insanların AK Parti-MHP ittifakına oy vereceğini de öne sürerken bu ittifakın Kürt düşmanlığı üzerinden olmadığını, sistemin bunu zorunlu kıldığını belirtti.

MHP ile yapılacak “Cumhur ittifakı” bölgede nasıl karşılanıyor?

“Cumhur ittifakı” gündeme geldikten sonra 1991’deki MHP-Saadet Partisi ittifakının doğu ve güneydoğuda yaşadığı hezimet referans alınarak bugün de benzer bir sonuç doğuracağı üzerinden algı yaratılmaya çalışılıyor. Bu keyfi bir ittifak değil. Yeni bir seçim sistemi var. Cumhurbaşkanlığı sistemi gereği yüzde 50+1 gerek. Bu nedenle nasıl bugün CHP, HDP, Saadet Partisi, İYİ Parti, PKK, FETÖ, iç güçler, dış güçler, ne kadar şer ittifakı dediğimiz grup varsa bir araya gelip “Erdoğan’a karşı aday çıkaralım” diyorsa Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi büyütme, milli manevi değerlere sahip çıkma çabası ve yürüttüğü siyaseti doğru gören MHP veyahut BBP’nin Tayyip Bey’e kendini yakın görüp destek olmasından doğal bir şey olamaz. AK Parti Genel Başkanı’nın, Cumhurbaşkanlığına destek veriyorlar. Siz birileri size destek verirken bu desteği almayayım mı diyeceksiniz.

© AA/ Mehmet Ali Özcan Bahçeli: Siyasetimiz Türklüğe adanmıştır

1991’deki MHP ile bugünkü MHP arasında çok fark var. 91’de biraz daha katı bir milliyetçilik üzerinden, bugün daha reel milliyetçilik üzerinden siyaset güden bir MHP var. Bu ittifak Kürt düşmanlığı üzerine kurulmuş bir ittifak değil ki, buradan Kürtler rahatsız olsun. 1991’deki Kürt sorunu ve Kürtlerin bakış açısı ile bugün arasında da değişim var. Bugün Kürtlerin varlığını kabul eden, sorunun varlığını kabul eden ve bu sorunun çözümü için yüzlerce reform yapan, yasalar çıkaran, Kürt dili ve kimliği önündeki bütün yasakları kaldıran bir AK Parti var ve bunun lideri Tayyip Erdoğan var. Kürt sorunu önemli ölçüde çözüme kavuştuktan sonra Kürtlerdeki MHP hassasiyeti 91’lerdeki hassasiyet değil. Kimse bu ittifaka bölgeden bir tepki beklemesin. AK Parti Genel Başkanı’na ve duruşuna bir destek var. Biz bu desteği seve seve alırız. Bu Kürtlere karşı, Kürt düşmanlığı üzerinden bir ittifak ve destek değil, yeni seçim sisteminin zorunlu kıldığı ittifaktır. Bir ittifak tartışılacak ve sorunlu ittifak olarak görülecekse bence CHP, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi, FETÖ, PKK ve bilumum benzer güçlerin bir arada olduğu ittifak tartışılmalıdır.

Teklif görüşülürken “sopalı seçim” yorumları yapıldı? Seçim sonuçlarını etkileyeceği ifade ediliyor.

Sopa ellerinde silah olana karşıdır. Silahlı seçim yapanlar, Lice’de keleşle, ağır silahlarla köylere inip zoraki oy kullandıranlar sopadan bahsedemez. Ölüyü, diriyi, askerdeki, hastanedekinin oyunu kullandılar. Bunlar ispatlıdır.

Hile, baskı ile oyu alan HDP, biz değiliz. Bugün sandıklarla ilgili komisyonlar bir birleştirme ve taşıma kararı verirse, o yerlerde bunlar gelip AK Parti’ye oy verecek değil. Özgür iradeleriyle oy kullanacaklar. Onların özgür iradelerinden rahatsız olanlar gözü hilede olanlardır.

AK Parti çok sık anket yapıyor. HDP’de baraj problemi var mı?

HDP’de baraj problemi yok, çünkü barajı aşamıyorlar. Yüzde 6.5-7 görünüyor ama yüzde 8-8.5’a kadar çıkan araştırmalar da var. Ama onlar da merak etmesin. İttifakın önünü açtık, birine tutunabilir.

HÜDA-PAR ile bir ittifak olabilir mi? Kapınız açık mı?

Bu ittifaka dair resmi bir kararları yok ama tabii muhafazakar bir parti olarak kendimize yakın gördüğümüz yönleri var. Kapı tabii açıktır ama kendileri nasıl bir karar alır ona saygı duyarız.