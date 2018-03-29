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    Başbakan Binali Yıldırım

    Yıldırım'dan Suriye Gelecek Partisi hakkında ilk değerlendirme

    © AA/
    Türkiye
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    Başbakan Binali Yıldırım, Kürtler, Araplar, Türkmenler ve Süryaniler dahil 700 temsilcinin katıldığı Rakka'daki toplantıyla kurulan Suriye Gelecek Partisi'ni değerlendirdi: "Bazı dostlarımızı geçici bir süre kandırabilirler ama Türkiye'yi kandıramazlar."

    PYD
    © AFP 2018/ DELIL SOULEIMAN
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    PYD/YPG'nin öncülüğünde tek taraflı ilan edilen Kuzey Suriye Federasyonu ile Rakka, Deyr ez Zor ve Halep'ten Araplar, Türkmenler ve Süryaniler dahil 700 temsilcinin katıldığı bir toplantıyla Suriye Gelecek Partisi'nin temellerini attı. Konu hakkında ilk değerlendirme Başbakan Yıldırım'dan geldi.

    Yıldırım, Bosna Hersek'e gitmeden önce havalimanında düzenlediği basın toplantısında konu hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

    "Bunların sürekli yer ve isim değiştirdiklerini hep söyledik. Suriye'de başka isimle, Irak'ta başka isimle karşımıza çıkıyorlar. Ama postu kaldırınca bunların kim olduğunu meydana çıkıyor. Biz bunları iyi tanırız, hangi kılıkla gelirse gelsinler… Bazı dostlarımızı kandırabilirler geçici bir süre ama Türkiye'yi kandıramazlar."

    'PROJE TERÖR ÖRGÜTÜ' NE ANLAMA GELİYOR?

    Milli Güvenlik Kurulu (MGK)
    © AA/ Kayhan Özer
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    Yıldırım ayrıca Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sonrası yapılan açıklamada yer alan 'proje terör örgütü' ifadesi hakkında sorulan 'Ne anlama geliyor?' sorusuna şu cevabı verdi:

    "Aslında ifade kendisini anlatıyor. Bu örgütler, kendi iradesiyle ortaya çıkan örgütler değil. Bu projeyi hazırlayan birilerinin olduğunu ifade ediyor. Birilerinin amaçlarına hizmet etmek amacıyla geliştirilmiş, yönlendirilmiş, sipariş üzere kurulmuş örgütlerdir. Hem Suriye'de hem yurt içinde terörle mücadelede görüyoruz. Ne Kürtlerin ne Türklerin ne de başka vatandaş grubunun dertleriyle ilgili olmadıklarını açıkça görüyoruz. Parayı kim verirse ona hizmet ediyorlar. Normal şartlarda bu örgütlerin bir amacı olsa dünya bir araya gelse hedeflerinden şaşmazlar. Bunların amacı Türkiye'yi yıkmak. Ancak dünya bir araya gelse bizi yıkamazlar, ancak oyalayabilirler. Terör örgütleri sürekli ad değiştirerek ayakta kalma peşindeler."

    'MHP İLE YERELDE İTTİFAK ŞU AN İÇİN YOK'

    Yıldırım, seçimler hakkında da şu ifadeleri kullandı:

    "Yakın zamanda Meclis'ten geçen MHP ile AK Parti'nin müşterek verdiği teklifte milletvekili seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partilerin ittifak yapabilmelerine imkan sağlayan kanun çıktı. Şu aşamada MHP ile yapacağımız ittifak Cumhurbaşkanlığı seçimini, milletvekili seçimini kapsıyor. Yerel yönetimler yani belediye seçimleriyle ilgili şu an için MHP ile ortak bir çalışmamız yok."

    Recep Tayyip Erdoğan, Aleksandar Vucic, Bakir İzzetbegoviç
    © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül
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    '90'LARDA YAŞANAN ACILAR HALA HAFIZAMIZDA'

    Yıldırım, Bosna Hersek ziyareti hakkında da şu bilgileri verdi:

    "90'lı yılların başında yaşanan büyük acıların izleri hala hepimizin hafızasındadır. Dolayısıyla Balkanlarda benzer bir sıkıntının, krizin, kaosun yaşanmaması için bölgedeki bütün ülkelere ortak sorumlulukla hareket etme görevi düşüyor. Bosna Hersek'e gidiyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türkiye olarak biz Balkanların huzuru, istikrarı için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Yapacağımız görüşmelerde ekonomik konuları ele alacağız karşılıklı yatırımları ele alacağız. Bosna Hersek ile ilişkilerimizi geliştirmemizin sadece Türkiye-Bosna Hersek ile sınırlı olmadığını biliyoruz her çalışma Balkanlarda yaşayan bütün ülkelerin refahına katkı sağlayacaktır."

    Başbakan Yıldırım ile Başbakan Yardımcısı, Recep Akdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve TBMM Bosna Hersek Dostluk Grubu Başkanı Edirne Milletvekili Rafet Sezen, Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Saraybosna'ya gitti.

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    Etiketler:
    Suriye Gelecek Partisi, Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Binali Yıldırım, Bosna Hersek, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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