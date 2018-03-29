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    Bitcoin ticareti yaptıkları iddiasıyla görevden alınan imamlar Mecit Kırımlı ve Satılmış Bayram

    Bitcoin ticareti iddiasıyla görevden alınan imam: Blockchain'e yatırımım oldu

    © Fotoğraf: DHA
    Türkiye
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    Bitcoin ticareti yaptıkları gerekçesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nca görevden alınan imamlar Mecit Kırımlı ve Satılmış Bayram, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek konuyu mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı. Kırımlı, ayrıca "Blockchain üzerinde bir yatırımım oldu ama Bitcoin ile ilgili bir yatırımım hiç olmadı" dedi.

    Cami, kuran, cemaat
    © AA/
    İmamlar, Bitcoin ticareti yapıyormuş
    Zonguldak'ta Aziziye Cami imam hatibi Mecit Kırımlı ile Dereköy Cami imam hatibi Satılmış Bayram, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yapılan soruşturma kapsamında, sanal para birimlerine para yatırdıkları iddiasıyla görevlerinden alındı.

    'UMREDEYKEN SORUŞTURMA AÇILDI'

    Mecit Kırımlı ve Satılmış Bayram, görevlerine geri dönmek için mahkemeye başvuracaklarını açıkladı. 

    Kendisine kumpas kurulduğunu iddia eden Kırımlı, şöyle dedi:

    “Bitcoin ile uzaktan yakından alakamız yok. Bir kuruş bile yatırmadım. Bağlantım ve ticaretim yok. Blockchain üzerinde bir yatırımım olmuştur ama Bitcoin ile ilgili bir yatırımım hiç olmamıştır. Blockchain de kanuni bir yatırım sistemidir. Finansal kuruluştur. Bu operasyonu kasıtlı ve bilerek şahsi düşünceleriyle art niyetli bir kumpas olarak nitelendirdim. 2016 yılında gereken şikâyetler neticesinde soruşturma açıldı ve ardından dosya kapandı. 2017 yılında ben umredeyken yine soruşturma açıldı. Adalet bunun kararını verecektir.”

    Bitcoin
    © REUTERS/ Dado Ruvic
    Diyanet, karar verdi: Bitcoin caiz değil
    ‘EŞİM BAŞKA BİR SİSTEME PARA YATIRDI VE BATTI’

    Satılmış Bayram da açığa alınmasının gerekçesini anlamadığını söyledi.

    2 aydır mağdur edildiğini söyleyen Bayram, “Bitcoin’in ne olduğunu bile bilmiyorum. Üzüldüm ve bir kumpas olduğunu anladım. Kesinlikle Bitcoin ile ilgili bir ilgim yoktur. Ceviz kabuğunu doldurmayacak nedenden dolayı 2 aydan beri mağdurum. 2015 yılında araç takip ve filo hizmetleri veren şirkete eşim tarafından yatırım yapıldı. Eşim ziynet eşyalarını satarak, kayınvalidemin etkisinde kalarak, bu şirketten kira getirisi olsun diye buna girdi. Ancak hiç kira getirisi almadan bu şirket battı. Bu konuda ben de mağdurum. Benden sonra veya önce birkaç arkadaşım da bu şirkete girmiş. Sanki bu şirkete ben arkadaşlarımı yönlendirmişim havası veriyorlardı. Ancak soruşturmada kimsenin etkisi altında kalmadan bu şirkete giren arkadaşlarım bunları beyan ettiler. Böyle bir kumpas içinde görevden alındım. Diyanet camiasının bu şekilde gündeme gelmesi yazık oldu” diye konuştu.

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    Etiketler:
    Diyanet İşleri Bakanlığı, Blockchain, Bitcoin, Satılmış Bayram, Mecit Kırımlı, Türkiye
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