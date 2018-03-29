Camiye çorapsız geldiği için hakkında soruşturma açılan müezzin, intihara kalkıştı

Zonguldak'ta camiye çorapsız girdiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldığı iddia edilen müezzin M.A.E. intihar girişiminde bulundu.

DHA'nın haberine göre M.A.E., Merkez Çarşısı İş Hanı'na gelerek 1. kata çıktı ve kendisini hanın ortasındaki boşluğa bıraktı. Yaralanan M.A.E., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

MOBBİNG İDDİASI

Haberi alan M.A.E.'nin meslektaşları ve yakınları, hastaneye gelerek müezzinin durumu hakkında bilgi almaya çalıştı.

M.A.E.'nin intihar girişiminin öncesinde görüştüğü arkadaşlarına, savunma yapmasının istendiğini ve kendisine mobbing uygulandığını söylediği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.