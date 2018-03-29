Saadet zincirine operasyon: 'Birlik beraberlik' diyerek dolandırmışlar

Çiftlik Bank benzeri bir yapılanmayla dolandırıcılık yapıldığı iddia edilen ‘Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından yapılan operasyonlarda şirket sahibi ve babası gözaltına alındı. Şirketin mağdur ettiği kişi sayısı henüz öğrenilemedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul’da, Çiftlik Bank benzeri piramit satış yöntemine sahip bir yapılanmayla dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında soruşturma başlattı ve bazı kişiler hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de şirket hakkında çalışma başlattı ve hakkında gözaltı kararı bulunan şirket sahibi Serkan Erden’i ve babası Enser Erden’i yakalayarak gözaltına aldı.

Polisin Serkan Erden'in gözaltına alındığı şirketin merkezinde yaptığı arama şirketle ilgili bazı dijital verilere el koyduğu öğrenildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şirketin hiyerarşik yapısı ve mali profilini de incelemeye aldı.

Polis ekiplerinin araştırdığı bir diğer konu da şirketin mağdur ettiği kişi sayısı.

Çiftlik Bank’ta olduğu gibi logosunda inek resmi kullanan Serkan Erden sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda "Bizden daha şeffaf bir network firması varsa söz tüm yatırımlarımızı oraya yapacağız. Haydi hodri meydan, dolandırıcı olmayan tüm firmalar açıklasın. Arkadaşlar yatırım yaparken kesinlikle resmi evraklarınızı isteyin” demişti.

'ÇİFTLİK BANK MAĞDURUYUM'

Öte yandan video paylaşım sitesine yüklediği video ortaya çıktı. Videoya göre Erden, eşinden habersiz girdiği çiftlik oluşumundan dolandırıldığını ifade ediyor. Bütün parasını sisteme kaptırdıktan sonra konuyu eşine aktardığını belirten Erden, "Bundan 1 sene önce ben de paramı kaptırdım. O gün bir karar aldım. Öyle bir sistem kuracağım ki paradan ziyade ailenin olacağı bir sistem" diye konuşuyor.