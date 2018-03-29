Kocaeli'nde yunusa 5 el ateş edildi

Körfez Şirinyalı Mahallesi sahilinde kıyıya vurmuş bir yunusu gören dalış kulübü sahibi Ekrem Birol, yaşadığını düşünerek yanına gitti. Ekrem Birol, yunusun tüfekle ile ateş edilerek öldürüldüğünü gördü.
© AA/ Ali Ballı
'Belki canlıdır' diyerek karaya çektiğini söyleyen Ekrem Birol, "İlk gördüğümde canlı olduğunu düşündüm. Yanına gidip karaya çektiğimde ise delikler olduğunu gördüm. Muhtemelen 4-5 el ateş edilerek öldürüldü. Bu nasıl bir canilik, bunu yapan insanları anlamak mümkün değil" dedi.
Kocaeli'nde yunusa 5 el ateş edildihttps://t.co/Rn3gS9988n pic.twitter.com/9ZTeUEIeCf— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 29, 2018
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)