Bakan Yılmaz: Okula düzenli giden ve yaşı küçük olan öğrenciye liseye geçişte öncelik verilecek

Bakan Yılmaz, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında liselere geçiş sistemiyle ilgili düzenlemeyi anlattı.
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Liselere kayıt sistemi ile ilgili sınav yönergesi hazırlandığını belirten Yılmaz, okulların yüzde 10'unun sınavla öğrenci alacağını söyledi.
Yılmaz, "Avrupa'dan sadece okul öncesi eğitimde geriyiz. Köylerde kapatılan okullarda okul öncesi eğitim verilecek" dedi.
Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:
- Liselere kayıt sistemi ile ilgili sınav yönergesi hazırlandı. Liselere kayıtta yaşı küçük olana ve okula devam eden öğrenciye öncelik verilecek.© AA/ Arşiv
- Okul kapasitesine göre öğrenci alımı yapılacak.
- Veli ve öğrencinin istemediği okula kayıt yapılmayacak.
- Okulların yüzde 10'u sınavla öğrenci alacak.
'AVRUPA'DA SADECE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE GERİYİZ'
- 30 bin okulda altyapı çalışması yapılacak. 25 milyon dizüstü bilgisayar alacağız. Tekli eğitime geçmek için 55 bin dersliğe ihtiyacımız var.© AFP 2018/ YASIN AKGUL
- Avrupa'dan sadece okul öncesi eğitimde geriyiz. Köylerde kapatılan okullarda ökul öncesi eğitim verilecek.
- Öğrencilere Türkçe ve matemetik derslerinde ilave eğitim verilecek. Bu yıl 12 ilde başladık. Önümüzdeki yıl bunu tüm Türkiye'ye yayacağız.
'EN ÇOK SINIF ÖĞRETMENİ ALACAĞIZ'
- 25 bin sözleşmeli öğretmen alacağız. Atanacak 5 bin öğretmen halen ücretli olarak görev yapanlardan olacak. En çok sınıf öğretmeni alacağız. Daha sonra matematik, din kültürü ahlak bilgisi, okul öncesi öğretmeni alınacak.© AA/ Mesut Varol
- 383 bin mülteci öğrenci okullarımızda eğitim görüyor.
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