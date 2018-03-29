Bakan Yılmaz: Okula düzenli giden ve yaşı küçük olan öğrenciye liseye geçişte öncelik verilecek

Liselere kayıtta yaşı küçük olan ve devamsızlık yapmayan öğrenciye öncelik verileceğini belirten Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Veli ve öğrencinin istemediği okula kayıt yapılmayacak" dedi. Yılmaz, Türkiye'nin Avrupa'dan sadece okul öncesi eğitimde geri kaldığını söyledi.