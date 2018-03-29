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    Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz

    Bakan Yılmaz: Okula düzenli giden ve yaşı küçük olan öğrenciye liseye geçişte öncelik verilecek

    © AA/ Erhan Elaldı
    Türkiye
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    Liselere kayıtta yaşı küçük olan ve devamsızlık yapmayan öğrenciye öncelik verileceğini belirten Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Veli ve öğrencinin istemediği okula kayıt yapılmayacak" dedi. Yılmaz, Türkiye'nin Avrupa'dan sadece okul öncesi eğitimde geri kaldığını söyledi.

    TEOG sonuçları
    © AA/ Arşiv
    Liseye girişte 3 çemberli sistem
    Bakan Yılmaz, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında liselere geçiş sistemiyle ilgili düzenlemeyi anlattı.

    Liselere kayıt sistemi ile ilgili sınav yönergesi hazırlandığını belirten Yılmaz, okulların yüzde 10'unun sınavla öğrenci alacağını söyledi.

    Yılmaz, "Avrupa'dan sadece okul öncesi eğitimde geriyiz. Köylerde kapatılan okullarda okul öncesi eğitim verilecek" dedi.

    Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

    • TEOG
      © AA/ Arşiv
      MEB, liselere geçiş yönergesi hazırladı
      Liselere kayıt sistemi ile ilgili sınav yönergesi hazırlandı. Liselere kayıtta yaşı küçük olana ve okula devam eden öğrenciye öncelik verilecek.
    • Okul kapasitesine göre öğrenci alımı yapılacak.
    • Veli ve öğrencinin istemediği okula kayıt yapılmayacak.
    • Okulların yüzde 10'u sınavla öğrenci alacak.

    'AVRUPA'DA SADECE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE GERİYİZ'

    • Türk gençler - öğrenci - sınav
      © AFP 2018/ YASIN AKGUL
      PISA Direktörü Schleicher: Türk eğitim sistemi dünyaya uyum sağlayamadı
      30 bin okulda altyapı çalışması yapılacak. 25 milyon dizüstü bilgisayar alacağız. Tekli eğitime geçmek için 55 bin dersliğe ihtiyacımız var.
    • Avrupa'dan sadece okul öncesi eğitimde geriyiz. Köylerde kapatılan okullarda ökul öncesi eğitim verilecek.
    • Öğrencilere Türkçe ve matemetik derslerinde ilave eğitim verilecek. Bu yıl 12 ilde başladık. Önümüzdeki yıl bunu tüm Türkiye'ye yayacağız.

    'EN ÇOK SINIF ÖĞRETMENİ ALACAĞIZ'

    • İsmet Yılmaz
      © AA/ Mesut Varol
      Bakan Yılmaz: 25 bin öğretmen atamasının 1000'i Van'a
      25 bin sözleşmeli öğretmen alacağız. Atanacak 5 bin öğretmen halen ücretli olarak görev yapanlardan olacak. En çok sınıf öğretmeni alacağız. Daha sonra matematik, din kültürü ahlak bilgisi, okul öncesi öğretmeni alınacak.
    • 383 bin mülteci öğrenci okullarımızda eğitim görüyor.

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    Etiketler:
    Liseye giriş sınavı, MEB, İsmet Yılmaz, Avrupa, Türkiye
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