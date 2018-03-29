Kılıçdaroğlu'na 'FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğan'dır' sözü için dava

Kılıçdaroğlu, geçen salı günü partisinin grup toplantısında "Buradan ilk kez söylüyorum, FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı, Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zattır. Bir numaralı siyasi ayağı.. Versin mahkemeye ispat edeceğim" dedi.

Bu ifadenin üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarından Hüseyin Aydın, CHP liderine 250.000 liralık dava açıldığını duyurdu.

1- Kılıçdaroğlu’nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik haksız ve mesnetsiz ithamları nedeniyle 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açtık. pic.twitter.com/RCi3gBfazz — Hüseyin Aydın (@hsynaydn) 29 Mart 2018

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Aydın, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu mesajları paylaştı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle etkili mücadelenin öncüsüdür. Bu gerçek, hangi siyasi görüşten olursa olsun akıl ve vicdan sahibi herkesin takdir ettiği ve edebileceği bir gerçektik.

FETÖ ile mücadele edenleri haksız ithamlarla itibarsızlaştırmak hele hele FETÖ ile ilişkilendirmek klasik bir FETÖ taktiğidir ve ancak örgütün amaçlarına hizmet etmektedir. FETÖ dahil tüm terör örgütlerinin mağlup edildiği bir Türkiye’nin inşasında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinin ne kadar hayati olduğu izahtan varestedir.

Bu liderliğin haksız ve mesnetsiz ithamlarla yıpratılmaması ülkesini seven herkesin ortak sorumluluğu olmalıdır."