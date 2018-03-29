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    Köysel dönüşümün ilk örneği

    Köysel dönüşümün ilk örneği: 'Tatil beldesi gibi olduk, bir tek doğalgaz eksik'

    © AA/
    Türkiye
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    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, Köysel (Kırsal) Dönüşüm Projesi kapsamında çalışmaların tamamlandığı ilk köy Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Kureyşler oldu. Köylüler projeden duydukları mutluluklarını dile getirirken "Köyümüz adeta bir tatil beldesi gibi oldu. Bir tek doğalgazımız eksik" dedi.

    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
    © AA/ Mehmet Fatih Aslan
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    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, köylerde sağlıksız ve kimliksiz yapıların ortadan kaldırılarak yöresel mimariyle geleneksel köy yaşamının birleştirilmesinin amaçlandığı Köysel (Kırsal) Dönüşüm Projesi kapsamında çalışmaların tamamlandığı Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Kureyşler köyünde yaşayanlar kent konforunda köy hayatı yaşıyor.

    Kureyşler Barajı'nın yapımının ardından evleri baraj suları altında kalan köylüler, projesi bakanlıkça hazırlanan ve 10 yıl vadeyle ödeme imkanı sunulan yeni dönüşüm alanında inşa edilen konutlara geçen yıl taşındı.

    Yöresel mimariye uygun tarzda ve talepleri doğrultusunda köy sınırlarından inşa edilen bodrumlu 260 metrekare veya bodrumsuz 130 metrekare büyüklüğündeki 30 konutta yaşamaya başlayan vatandaşlar köy yerinde kent konforunu yaşamanın keyfini sürüyor.

    6 MİLYON LİRA HARCANDI

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca kırsal alanda yaşam kalitesinin yükseltilmesi için 2013'te başlatılan dönüşüm çalışmaları kapsamında Kureyşler'in pilot köy olarak belirlendiğini ve projenin 6 milyon liraya mal olduğunu hatırlattı.

    Köysel (Kırsal) Dönüşüm Projesi kapsamında çalışmaların tamamlandığı ilk köy olan Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Kureyşler.
    © AA/
    Köysel (Kırsal) Dönüşüm Projesi kapsamında çalışmaların tamamlandığı ilk köy olan Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Kureyşler.

    Kureyşler'in Türkiye'de tamamlanan ilk dönüşüm projesi olduğunu belirten Can, şunları dile getirdi:

    Ahmet Eşref Fakıbaba
    © AA/
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    "Köyde 60 parsel oluşturularak buralara 30 konut yapıldı. Ancak burası özel projelerimizden birisidir. Köyde tandır evi, pazar yeri, köy konağı, camisi, müştemilatları, fırınları, yöresel mimariye ve yaşam koşullarına uygun örnek proje olarak ilan edildi. Burada vatandaşlarımız evlerine yerleştiler ve alanları kullanmaya başladılar. Burası Türkiye'de iyi bir örnek oldu ve bu çalışmaları devam ettirmeye karar verdik. Sayın Bakanımızın himayesinde ve talimatlarıyla artık köylerde tip projeler yaşam koşulları göz önüne alınmadan yapılmış konutlar 30-40 yıl önceki projelerin uygulaması kaldırıldı. Yeni yasal düzenlemelerle yöresel mimariye özen gösterildi."

    AMAÇ: KÖYDEN KENTE GÖÇÜ ENGELLEMEK

    Can, Kahramanmaraş'taki örnek köyün de nisan ayında bitirilmesinin planlandığını, projeye diğer illerde devam edilmesinin amaçlandığını dile getirerek, "Köyden kente göçü engellemenin en önemli yollarından biri olarak bu çalışmalar benimsendi. Dönüşüm çalışmalarıyla köylerde yüksek yaşam konforu ve istihdamı sağlayarak köyden kente göçü engellemeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

    'KADINLARA YÖNELİK EĞİTİM BAŞLATILDI'

    Bakanlık olarak iskanın yanında köyde istihdama yönelik çalışmalar da yapıldığını aktaran Can, şunları kaydetti:

    "İskandan istihdama mantığıyla ilerliyoruz. Bu kapsamda Halk Eğitim Merkezi ve İş-Kur ile de istihdama yönelik ortak çalışma yaptık. İş birliğinden ve birlikten güç doğuyor. Çalışma kapsamında köydeki kadınlara yönelik bir eğitim başlatıldı. Bu eğitimde kadınlarımız çini sanatını öğreniliyor. Hem aile ekonomisine katkı ve bir meslek alanı oluşmuş oldu hem de ticarete katkı sunacaklar."

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    © AA/
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    Köydeki kadınlara çini kursu veren seramik ve cam teknolojisi öğretmeni Neşe Aydoğdu da kursa katılan 21 kadının çini öğrendiğini ve sertifikalarını aldığını belirterek, "Kursa katılan kadınlarımız hem bir sanat hem de bir meslek öğrendiler. İnşallah bundan sonra kendilerini daha da geliştireceklerini düşünüyorum. İnşallah yapacakları çinilerle de aile ekonomisine katkı sağlayacaklar." dedi.

    'EVLERİ ÇOK BEĞENDİK'

    Köy muhtarı Bahattin Demircan da Bakanlığın projesi ile köydeki vatandaşların konforlu bir yaşama kavuştuğunu vurgulayarak, "Yapılan evleri çok beğendik. Köyümüz adeta bir tatil beldesi gibi oldu. Bir tek doğalgazımız eksik. O da tamam olursa şehir merkezindeki tüm konfor evlerimizde olacak. Çevre köylerden evlerimizi görmeye gelenler oluyor. Devletimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu. 

    Etiketler:
    Köysel (Kırsal) Dönüşüm Projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Banu Aslan Can, Kureyşler, Kütahya
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